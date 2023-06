Si intitola ‘Per Sempre Mai’ il nuovo singolo che vede il ritorno di Shade e Federica Carta. La nostra intervista.

Dopo Irraggiungibile e Senza farlo apposta, Shade e Federica Carta tornano a collaborare nel singolo Per Sempre Mai (Epic Records/Sony Music Italy). Un brano caratterizzato da sonorità pop-house (tipiche dei 2000) e che strizza l’occhio alle atmosfere dance. La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun. «Siamo molto amici, al di là del rapporto lavorativo», premette subito Federica, che specifica poi che l’idea del singolo è di Shade. «Ho vissuto un periodaccio di cui non ho mai parlato pubblicamente. – racconta Shade – Ho subito due operazioni. Quando ero in convalescenza, ho quindi affittato una villa e ho invitato gli amici per scrivere e fare musica. Ho invitato anche Fede, doveva stare un giorno o due ma poi ha piazzato le tende. In quei giorni è nata Per Sempre Mai, in modo spontaneo».

«Erano quattro anni che non facevamo un pezzo insieme. – aggiunge proprio Federica – Ne abbiamo parlato negli anni di farne un altro, ma non arrivava mai il momento giusto». Sorprendentemente, in un’atmosfera rilassata e non convenzionale, il brano è finalmente arrivato. «C’era anche Federica Abbate, è una mia amica e l’ho invitata. – dice ancora Shade – È stata una delle settimane più belle della mia vita. Federica si è messa a cucinare, una notte Fiorello mi ha chiesto addirittura una sigla. Dal nulla, ci siamo messi a fare questa sigla per Fiorello. E da questa settimana, sono usciti anche i brani più belli del mio album. Speravo di poter portare a casa almeno un pezzo. Invece in tre giorni ne ho scritti tre».

Per Sempre Mai e le reference anni 2000

Rispetto ai due singoli precedenti, per Per Sempre Mai Shade e Federica Carta hanno optato per un sound più dance. «Abbiamo voluto fare una cosa diversa perché i nostri due brani precedenti hanno avuto un grandissimo successo. – dice Shade – Senza farlo apposta è la canzone più cantata ai miei concerti. È percepita come un inno. Volevamo fare qualcosa diametralmente opposto, che fosse uptempo e che emozionasse. La reference sono gli anni 2000, abbiamo lavorato più volte al sound. Così come alle mie strofe, potrei fare un disco di remix di Per Sempre Mai». Di sicuro, la nuova collaborazione è stata accolta meravigliosamente dai fan dei due artisti.

«Sai che va di moda dire mio padre, mia madre. – dice Federica – Quando ci chiamano mamma e papà, credo che sia il tipo di rapporto che abbiamo con loro. È tutto molto naturale. Penso che ad accomunarci, e lo dico perché l’ho capito negli anni, è che siamo due persone molto buone. Non ce la tiriamo e nessuno dei due vuole primeggiare sull’altro». «C’è un gruppo su Telegram in cui i fan scrivono dividiamoci le radio a cui mandare la canzone. – aggiunge Shade – Dovrei mandare loro i cesti a Natale perché sono meravigliosi e percepiscono che ci vogliamo bene».

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Federico Santaiti con la produzione di Overlock: le scene si svolgono in una discoteca, dove i due artisti si muovono tra una folla di persone che balla, illuminati da luci al neon colorate.