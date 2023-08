I Seventeen e i The New Kids on the Block hanno annunciato una collaborazione: il brano esce l’1 settembre.

Negli ultimi mesi, le collaborazioni tra universo k-pop e artisti d’oltreoceano si sono intensificate grazie soprattutto all’incredibile seguito della musica sud coreana. L’ultimo featuring ad essere annunciato ha tuttavia il sapore di una collaborazione storica: i Seventeen e i New Kids on the Block pubblicheranno infatti un inedito l’1 settembre. La notizia è stata data a mezzo social con un video pubblicato dai New Kids on the Block, ripubblicato poi dall’account dei Seventeen. Nel filmato si sente anche una brevissima preview del brano.

09.01.23 pic.twitter.com/7zRUx3NaMO — New Kids on the Block (@NKOTB) August 30, 2023

Una collaborazione storica – dicevamo – perché è tra due boy band: i New Kids on the Block debuttarono nel 1984 e si deve probabilmente a loro l’ondata di gruppi maschili popolari negli anni ’90 (tra cui anche Take That e Backstreet Boys). I Seventeen si sono formati in Corea del Sud nel 2015 sotto la Pledis Entertainment. Oggi sono sotto HYBE e a breve dovrebbero rilasciare il loro 11esimo album (verso fine ottobre 2023).

Non sappiamo altro. I Seventeen si sono limitati a commentare la notizia e il filmato con un CARATs it’s coming, rivolto al loro fandom. Restiamo in attesa.