Esce venerdì 5 gennaio ‘La notte’, nuovo singolo dell’emergente Sally Cruz che collabora con il producer thasup.

Sally Cruz, tra le voci emergenti più talentuose dell’urban in Italia, annuncia il suo nuovo singolo La notte. La traccia, in collaborazione con l’artista e producer thasup, è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 gennaio 2024. A firmare la produzione è Mike Defunto – già al lavoro con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Nitro, Il Ghost e Madame.

Il brano presenta una fusione unica tra le voci rappresentative della Gen Z, Sally Cruz e thasup che si fanno portavoce di un grido tormentato di lucidità, ambientato in un’atmosfera notturna e malinconica. Tra i versi, infatti, un rapporto ormai in fiamme, intriso di emozioni oscure e conflittuali.

Sally Cruz, con il suo timbro graffiante e penetrante, e thasup, noto per la sua unicità comunicativa, creano un mix coinvolgente su sonorità urban pop. La canzone riflette su quei pensieri oscuri e confusi che emergono proprio durante la notte, luogo in cui l’amore si mescola all’odio e si desidera evadere per dimenticare tutto.

La notte segue altri successi di Sally Cruz, tra cui 1 2 3, Lividi, e Tempesta che stanno facendo conoscere la giovane fiorentina, classe 2003. L’artista è nota anche per il featuring con Nitro nel brano Paranoia, contenuto nell’album ‘OUTSIDER’ del rapper, che ha superato i 2,2 milioni di streaming solo su Spotify.

