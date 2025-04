Roy Paci torna il 25 aprile con ‘Tromba’ e si prepara a infiammare l’estate 2025 con il’ Live Love & Dance Tour’: ironia, denuncia e ritmi travolgenti nei festival.

Venerdì 25 aprile esce Tromba (Etnagigante/Altafonte), il nuovo singolo di Roy Paci firmato con Lorenzo Vizzini. Il brano è una vera e propria dedica appassionata alla sua inseparabile Sofia – la tromba che da 40 anni è la sua voce – ma anche un testo ironico e tagliente che denuncia i mali del nostro tempo.

“Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia tromba Sofia”, spiega l’artista. “Il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono musicale squillante e a volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti. Un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore”.

Cover da Ufficio Stampa

Tromba, in uscita il 25 aprile – una data simbolica cara all’artista –, è infatti un’esplosione di ritmo e significato. Con un sound dirompente e un testo sarcastico, Paci gioca con le metafore della “tromba” per parlare di clima, politicanti e legami umani, senza mai perdere il fiato. “Un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato”, conclude. E il risultato è un brano che unisce denuncia e groove irresistibile.

Dopo il singolo, Roy Paci è pronto a calcare il palco con il Live Love & Dance Tour 2025, che parte il 25 aprile da Paestum (SA) e attraversa l’Italia con quindici appuntamenti, da Napoli a Ravenna, fino a Fuerteventura e Las Palmas. Ecco le date confermate:

25 aprile – Paestum (SA), Dum Dum Republic – Roy Paci & Aretuska

(SA), Dum Dum Republic – Roy Paci & Aretuska 2 maggio – Paola (CS), Piazza IV novembre – Roy Paci & Aretuska

(CS), Piazza IV novembre – Roy Paci & Aretuska 10 maggio – Bolotana (NU), Bastione San Pietro – Roy Paci & Aretuska

(NU), Bastione San Pietro – Roy Paci & Aretuska 22 giugno – Ravenna , Lido Adriano Notte Rosa – Roy Paci & Aretuska

, Lido Adriano Notte Rosa – Roy Paci & Aretuska 29 giugno – Ascoli Satriano (FG), via S. Maria del Popolo – Special Guest Drum 100

(FG), via S. Maria del Popolo – Special Guest Drum 100 5 luglio – Fuerteventura – Roy Paci & Aretuska

– Roy Paci & Aretuska 8 luglio – Secret Location

11 luglio – Lentella (CH) – Roy Paci & Aretuska

(CH) – Roy Paci & Aretuska 13 luglio – Buscemi (SR), Swing & Beer Festival – Special Guest

(SR), Swing & Beer Festival – Special Guest 19 luglio – Capranica (VT), Corso Francesco Petrarca – Roy Paci & Aretuska

(VT), Corso Francesco Petrarca – Roy Paci & Aretuska 29 luglio – Napoli , Secret Location – Roy Paci in Jazz

, Secret Location – Roy Paci in Jazz 15 agosto – Canicattini Bagni (SR), Festival del Mediterraneo – Roy Paci & Aretuska

Immagini da Ufficio Stampa