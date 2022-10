Romina Falconi, ‘Lupo Mannaro’ e il ‘Rottocalco Vol. 2’: «Il grande spettacolo del buio»

Un nuovo singolo, 'Lupo Mannaro', e il metalibro 'Rottocalco Vol. 2': Romina Falconi ci presenta «il grande spettacolo del buio».

A Lucca Comics & Games Romina Falconi ha presentato il nuovo singolo Lupo Mannaro, disponibile da venerdi 28 ottobre. Fuori per Freak&Chic e distribuito da ADA Music Italy, il brano farà parte di Rottincuore, il terzo disco della cantautrice in uscita nel 2023. Lucca e il suo festival del fumetto sono tuttavia l’occasione perfetta per presentare anche il metalibro Rottocalco Vol. 2. Proprio come era successo lo scorso maggio, Romina continua ad accompagnare la musica con un’uscita letteraria.

«Con questa canzone ho messo in scena il grande spettacolo del buio. – dice Romina a proposito del singolo – Ho cercato di riassumere la condizione di chi ha un’ombra che esce fuori con grande consapevolezza. Una confessione a cuore aperto e rotto di chi vuole solo riemergere senza avere un libretto di istruzioni. Non ho censurato la cattiveria perché si tende ad immaginare una persona triste come debole, fragile. Chi sopravvive al proprio buio, si sente un lupo mannaro per la vita. Un essere umano può colpevolizzarsi e perdonarsi, pregare e imprecare. Un essere umano è miserabile e supremo, tutto in una vita. La speranza è la grande assente di questa canzone perché quando un ombra si rivela e tutto si compie, la speranza la si cerca come si fa con Dio. E Dio esiste ma temo che ogni tanto ci abbia sopravvalutati».

Rottocalco Vol. 2 Lupo Mannaro è di fatto un racconto letterario e cartaceo di oltre 230 pagine nelle quali vengono trattati in profondità i macro temi del singolo. Dagli ululati nel vuoto alla positività tossica, passando per la dannazione dell’impostore.

«Sto presentando il Rottocalco, sia il volume 1 che il volume 2. – ci dice Romina a Lucca – Ho avuto questa pazza idea di accompagnare le canzoni a prodotti editoriali. Nel mio libro ci sono studi di antropologi, psicologi, c’è il manga della canzone. Tutto diretto a livello artistico da Immanuel Casto che ha realizzato questo libro stupendo».

Il Rottocalco Vol. 2 di Romina Falconi

Il secondo volume del Rottocalco si sviluppa attraverso la penna personale e acuta di Romina, oltre ad avvalersi degli interventi di vari collaboratori e professionisti. Tra questi l’antropologa Elena Nesti, la psicologa Monia D’Addio, gli autori Roberto Recchioni, Frekt, Tito Faraci. E ancora i giornalisti Caterina Damiano, Pietro Cerniglia ed Emanuele Corbo, il pubblicitario Riccardo Pirrone e molti altri.

In campo illustrativo, il Rottocalco contiene poi le tavole in versione manga di Marco Albiero dedicate a Lupo Mannaro, oltre alle opere di Evviart, Edoardo Del Pero e Ninphetamina.

Il progetto grafico è stato curato da Immanuel Casto, ispirato dalla formula del coffee table book.