In anteprima su Funweek il video del nuovo singolo di Renè, ‘Tanto a me mi piaci tu’, in uscita il 19 maggio.

Esce il 19 maggio 2023 sulle piattaforme digitali Tanto a me mi piaci tu, il nuovo singolo di Renè. Seppur in maniera ironica, il brano parla di un malessere tipico dei nostri tempi, il problema del non accettarsi come si è, cercando un modello estetico invece che amarsi anche se non perfetti come la società odierna impone. In particolare Renè ha scritto il testo mentre assisteva da spettatrice inerme e impotente al decadimento fisico e psichico di una delle sue migliori amiche che – per vedersi allo specchio come si vedeva nella mente – si è sottoposta a diete drastiche cadendo nel vortice dell’anoressia.

«Queste discriminanti non sono solo per percezioni estetiche, purtroppo valgono anche per le differenze sociali, sessuali, di razza e religione. – dice Renè – Con questa canzone vorrei trasmettere positività a chi vive queste discriminazioni, spiegando che qualunque cosa faccia una persona dovrebbe piacere innanzitutto a se stessa, senza preoccuparsi del giudizio altrui che spesso nasconde l’anima grigia del giudicante».

Nel videoclip di Tanto a me mi piaci tu l’artista ha scelto volutamente di usare colori, sorrisi e tutto ciò che riluce. Non per mascherare l’importanza del tema, ma per sdrammatizzare un tema così gravoso con cui nostro malgrado siamo tutti obbligati a convivere nella società odierna.