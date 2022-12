I Réclame raccontano ‘Cena di Famiglia’: «Un ritratto non consolatorio»

Il 23 dicembre esce 'Cena di Famiglia', il nuovo singolo dei Réclame: un ritratto non consolatorio del confronto generazionale.

Venerdì 23 dicembre arriva su tutte le piattaforme e in radio Cena di Famiglia, il nuovo singolo dei Réclame.

«Il brano ha come oggetto una famiglia come tante riunita intorno a una tavola. – ci racconta Marco Fiore – All’interno di questa cena, i vari personaggi che attorniano il protagonista attentano un vero e proprio interrogatorio che sfocia in una deflagrazione generale di tutte le contraddizioni insite nella famiglia stessa. Tutti i malesseri e le insicurezze latenti trovano corpo e vengono alla luce. Il brano tenta di restituire un ritratto non consolatorio, perché le canzoni questo devono fare per noi. E tenta di restituire una sorta di incomunicabilità generazionale tra i membri all’interno di questo spazio quasi surreale».

Dopo il palco di Sanremo Giovani 2019, il primo disco Voci di Corridoio prodotto da Daniele Sinigallia, e il secondo album La vita, l’amore e quello che resta., arriva dunque il nuovo brano. In Cena di Famiglia i Réclame ci regalano un pop elegante e ricercato, accompagnato da note funk.

Traguardi accademici, lavorativi e un futuro programmato: sono queste le aspirazioni che i parenti creano nei confronti dei giovani. Senza comprendere però che la loro epoca ha concesso loro opportunità che in questo presente non sono più tanto ovvie. I millenials combattono con l’ansia di un futuro che è stato bruciato proprio dalla generazione di quei genitori che opprimono i propri figli. Come? Con la più semplice e classica domanda che cosa vuoi fare da grande?. Quando la vera questione, ormai, dovrebbe essere che cosa è possibile diventare da grande?.

