Dopo 20 lunghi anni di attesa si riuniscono eccezionalmente tutti i componenti della leggendaria boy band pop americana *NSYNC!

Dopo un’attesa di ben 20 anni, è finalmente giunto il momento di assistere alla reunion di tutti i membri della leggendaria boy band americana *NSYNC! È stata infatti rilasciata la versione digitale di Better Place (From Trolls Band Together), il singolo anticipatore dell’attesissima colonna sonora di Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack). Quest’ultima è ora disponibile in pre-order e sarà disponibile in formato digitale a partire dal 20 ottobre, mentre la versione fisica arriverà il 17 novembre. Il film Trolls 3 – Tutti Insieme si preannuncia dunque come un’esperienza ancora più imperdibile.

In questa speciale occasione per gli *NSYNC, Justin Timberlake fa il suo ritorno come produttore esecutivo della colonna sonora, affiancato dal produttore e autore vincitore di un Grammy Mike Elizondo. Oltre a ricoprire questo ruolo, Justin Timberlake ha scritto e interpretato nuove tracce originali per il film, il cui repertorio include anche brani interpretati sia dal cast del film sia da alcuni dei più acclamati artisti contemporanei. Tra questi Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e altri ancora. La colonna sonora, composta da 14 tracce, mantiene la firma distintiva dei Trolls, un intrigante mix di successi pop classici e nuovi brani.

Questa imperdibile Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack) segue lo straordinario successo della colonna sonora originale del film Trolls World Tour del 2020, candidata agli American Music Award nella categoria Favorite Soundtrack e notevole per il singolo The Other Side, interpretato da Justin Timberlake e SZA, che ha conquistato le classifiche radiofoniche italiane raggiungendo la TOP 5.