Noah Kahan, nominato ai Grammy 2024, pubblica il nuovo singolo con Gracie Abrams, ‘Everywhere, Everything’.

Si intitola Everywhere, Everything feat. Gracie Abrams il nuovo brano di Noah Kahan. Cantante e cantautore acclamato dalla critica, Kahan è candidato ai Grammy Awards 2024 nella categoria Best New Artist. Everywhere, Everything è un brano estratto dall’album Stick Season (We’ll All Be Here Forever) e arriva dopo Northern Attitude con Hozier , la collaborazione con Kacey Musgraves per il brano She Calls Me Back, Lizzy McAlpine per Call Your Mom e quella con Post Malone per Dial Drunk. Inoltre dall’inizio del 2024 Noah Kahan sarà in tour in tutto il mondo, di cui numerose date sono già sold out in Europa.

«Gracie – dice Noah Kahan – mette tutto il suo cuore in ogni canzone che scrive e in ogni nota che canta, e la prima volta che l’ho sentita mi sono trovato completamente travolto nel suo mondo. Sono così incredibilmente emozionato che tutti voi possiate ascoltare la sua incredibile interpretazione in Everywhere, Everything». «Sono onorata che Noah mi abbia chiesto di unirmi a lui in Everywhere, Everything. – aggiunge Gracie Abrams – Sono sempre in soggezione per il cuore e la sincerità che c’è dietro ogni sua canzone, e mi sento davvero fortunata per l’opportunità di cantare in una delle mie canzoni preferite. Noah è davvero il migliore e io sono semplicemente una sua fan».

Recentemente Noah ha eseguito una cover di lacy di Olivia Rodrigo durante il suo BBC Radio 1 Live Lounge, dopo la cover di Stick Season fatta da Olivia in autunno. Questa performance è il culmine di un anno ricco di collaborazioni live con star del calibro di Mumford & Sons, Gregory Alan Isakov, Wesley Schultz dei The Lumineers, Nathaniel Rateliff dei Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The Milk Carton Kids, Joy Oladokun e molti altri.