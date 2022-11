Missincat ci racconta il singolo ‘Calling Your Name’

Missincat (nome d'arte di Caterina Barbieri) ci racconta (e ci suona) il nuovo singolo 'Calling Your Name', disponibile dal 14 ottobre.

Dal 14 ottobre è disponibile Calling Your Name, nuovo singolo della cantautrice, polistrumentista e produttrice Caterina Barbieri aka Missincat. Calling Your Name, registrato e prodotto dalla stessa Caterina, si sviluppa attorno a calde sonorità ritmiche e a voci eufoniche, per concludersi in un turbinio di synth e strumenti a corda.

«Il progetto Missincat è nato tanti anni fa, quando abitavo ancora a Milano e vinsi un concorso dell’Heineken Jammin’ Festival. – ci dice Missincat – Mi sarei dovuta esibire sul palco del festival, ma a causa di un’intemperie il palco è caduto. Hanno dovuto cancellare il festival e mi è stato proposto, come premio di consolazione, di trascorrere trenta giorni in uno studio di registrazione con un fonico».

Da quei trenta giorni in uno studio milanese, è nato il primo disco di Missincat.

«A questo disco ne è seguito un altro, poi un altro ancora, poi un quarto e un quinto album. – continua la cantautrice – Ho girato la Germania in lungo e in largo, vivo a Berlino e ora vi parlo da qui».

Nel nuovo singolo, Calling Your Name, Missincat parla a coloro che la ostacolano. Ma la sua richiesta di poter brillare senza permesso indica la convinzione interiore di essere sulla strada giusta. Indipendentemente da ciò che pensano gli altri.

L’artista annuncia inoltre l’uscita di un libro di canzoni prevista per il prossimo dicembre. Nel progetto renderà accessibile per la prima volta su carta una raccolta di undici canzoni della sua discografia.