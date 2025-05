Il Tempo, Le Febbri, La Sete, in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme per TAIGA / ADA Music Italy, è il nuovo singolo di Mille, che inaugura con questo brano il percorso verso l’album Risorgimento, in uscita in autunno. Mille è un’artista che lascia il segno: una voce da diva d’altri tempi, una penna che si distingue, capace di commuovere, far sorridere, essere sfacciata e sensuale al tempo stesso, e un’immagine forte, riconoscibile, impossibile da dimenticare.

LEGGI ANCHE: Mille e ‘Il Tempo, Le Febbri, La Sete’: «L’inizio del mio Risorgimento»

«Il Tempo, Le Febbri, La Sete – racconta Mille – sono i tre elementi base della mia rinascita interiore, di quello che poi ho voluto chiamare in senso più ampio Risorgimento nel disco. Quando ho scritto questa canzone soffrivo per amore e ho avuto bisogno di tempo per elaborare il dolore, delle febbri per scaricare l’emotività, e infine della sete, come moto del cuore e del corpo che desidera abbeverarsi nuovamente. È un brano talismano che fotografa il momento in cui, dopo aver provato disperazione, si impara a consolarsi da sé e a nutrire un seme di ripartenza».

Il Tempo, Le Febbri, La Sete è scritto da Elisa Pucci e Davide Malvi e prodotto da UNBERTOPRIMO, Alessandro Di Sciullo, MILLE.

Insieme alla nuova release, Mille annuncia anche il Club Tour con i primi due appuntamenti dal vivo (prodotti da Ponderosa Music & Art): l’11 novembre a Milano (Santeria Toscana 31) e il 12 novembre a Roma (Monk). I biglietti per i live sono disponibili sul sito di Ponderosa Music & Art.