Esce il 26 maggio la versione di ‘My Favourite Things’ di Mario Biondi: una dedica speciale del crooner per i propri figli.

Reduce dal successo delle prime date europee in Germania, Svizzera, Turchia e Francia – con un omaggio anche a Burt Bacharach – Mario Biondi annuncia l’arrivo di un nuovo brano disponibile dal 26 maggio sulle piattaforme digitali e in radio: la sua versione del classico My Favourite Things, una speciale dedica per i suoi nove figli.

«Mi sono innamorato di questo brano riguardando la scena del musical The Sound of Music, da cui è tratto, riflettendo soprattutto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare: Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle. – commenta Biondi – Ed ho subito pensato ai miei figli, alla purezza della semplicità e del contatto, a quanto è prezioso essere circondati dalle persone che amiamo. Vivo nell’appassionata voglia di godere delle tante belle gioie che la vita mi ha dato, i miei figli e l’Amore. Questo brano è per loro».

Mario Biondi canta My Favourite Things

Dopo essere stata portata alla popolarità dal musical The Sound of Music – conosciuto in Italia con il titolo Tutti insieme appassionatamente – My Favourite Things divenne ben presto uno standard jazz soprattutto grazie alla celeberrima versione del sassofonista John Coltrane che ne fece il proprio cavallo di battaglia agli inizi degli anni sessanta. Tra le versioni cantate, spicca quella di Al Jarreau, artista molto caro a Biondi.

Questo nuovo brano è un’anticipazione del nuovo progetto discografico dal sapore squisitamente crooner in uscita ad inizio autunno. Altri brani del nuovo album saranno svelati in esclusiva al pubblico che parteciperà al suo Crooning soon – L’anteprima, estate 2023, il tour prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics che, intersecandosi con le date all’estero, lo porterà tra luglio e agosto in tutta Italia. A novembre e dicembre sarà poi la volta dei teatri con un nuovo show mai visto prima, con caratteristiche di assoluta unicità.

Info e biglietti del tour estivo Crooning Soon – L’anteprima, estate 2023 a questo link.