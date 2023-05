In anteprima su Funweek il video di ‘A voi che siete buoni’, nuovo singolo di Marco Massa estratto dall’omonimo EP.

Martedì 30 maggio sarà disponibile il video ufficiale di A voi che siete buoni, il nuovo singolo del cantautore milanese Marco Massa, estratto dall’omonimo Ep. Il video, realizzato da Danilo Da Rodda con il contributo dell’artista musicale Pino Pischetola, è oggi in anteprima su Funweek.

A voi che siete buoni è un brano scritto da Marco nel 1990 e recentemente rivisitato con nuovi arrangiamenti e nuovi suoni insieme al maestro Marco Grasso. È un’intima lettera ad un amico musicista con problemi di dipendenza. La canzone esorta a riflettere prima di farsi accecare da un giudizio affrettato, poiché spesso chi si rifugia nella droga lo fa per evadere da un mondo troppo faticoso che non permette di essere fragili.

Il filmato mostra inizialmente l’amico di Marco suonare appassionatamente la chitarra, in alcuni frammenti in bianco e nero di vecchie esibizioni. Dopo una lenta dissolvenza, il video prosegue con un maestoso rapace in volo sul pelo dell’acqua al chiaro di luna, intervallando il lento scorrere delle onde con il suo ampio battito d’ali. Il cortometraggio rappresenta il lento percorso da intraprendere per uscire da una dipendenza, sottolineando l’importanza della determinazione e della costanza necessarie a superare le difficoltà iniziali ed uscire dal buio in cui ci si trova.

«Ho scritto questa canzone diversi anni fa. È un brano lettera dedicato ad un amico chitarrista con cui ho suonato per diverso tempo – racconta Marco Massa – Non raccontava molto di sé. Sorrideva sempre per mascherare il forte disagio che provava nei confronti della vita e dei suoi meccanismi. Una sera, in confidenza, mi raccontò che spesso si sentiva un danno».

Foto: Roberto Cifarelli