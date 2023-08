A sorpresa, i Måneskin hanno annunciato un live streaming previsto il 31 agosto in occasione dell’uscita di ‘Honey! (Are u coming?)’.

I Måneskin saranno in live streaming il 31 agosto. La band, alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo Honey (Are U Coming?) – ufficialmente disponibile dal prossimo 1 settembre e dopo aver appena superato quota 1 miliardo di stream su Spotify con il loro ultimo album RUSH! – ha infatti annunciato a sorpresa una diretta sui loro canali Instagram e Facebook, dando appuntamento ai fan di tutto il mondo per le ore 22:30, senza svelare al momento ulteriori dettagli.

L’annuncio è avvenuto attraverso un reel. Questa la didascalia: «Honey! (Are u coming?)💋 Meet us there 🌟 See y’all tomorrow Aug. 31st at 10:30 PM CEST for a live streaming event on Instagram and Facebook!! It’s gonna be LIT ❤️‍🔥».

Ricordiamo che – dopo il successo dei recenti live – da settembre avrà inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale (sempre prodotta e organizzata da Vivo Concerti) che vedrà i Måneskin per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin – 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro – torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia.

Per il live streaming dei Måneskin qui.