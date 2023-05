Si intitola ‘La Stessa Cosa’ il nuovo singolo di Ludwig, che inaugura la nuova stagione live dell’artista romano.

Si initola La Stessa Cosa (distribuzione ADA Music Italy) il nuovo singolo di Ludwig, uscito venerdì 12 maggio. Prodotto da Danusk e CELO, il brano inaugura la nuova stagione live dell’artista romano. La stessa cosa è una canzone uptempo, un concentrato di sonorità pop/dance e sfumature rock/punk che strizza l’occhio all’estate 2023.

Tra amori estivi brevi e fugaci, La Stessa Cosa ci presenta un Ludwig più consapevole delle sue potenzialità musicali. Il brano sa infatti di party in riva al mare, di ansie generazionali, di attimi effimeri che esplodono nei club. Consapevoli che, al tramonto di un’altra estate, ci sarà un altro treno, un’altra corsa.

Scritto da Ludovico Franchitti, Francesco Sponta, Fabio Pizzoli, Maximilian Dello Preite e composto da Pietro Celona e Daniele Autore, nel brano hanno suonato Daniele Autore (chitarre), Pietro Celona (synth).

Classe ’92, Ludwig (all’anagrafe Ludovico Franchitti) nasce a Roma, città dove attualmente vive. Inizia ad appassionarsi alla musica elettronica da giovanissimo e in poco tempo riesce a imporsi nello scenario live dei club romani più in voga, come opening e main guest. Nel 2018 è ospite di festival importanti, tra cui il Nameless, entrando nelle line up di rassegne musicali prestigiose in Italia; parallelamente all’attività live, porta avanti vari progetti di beatmaking per altri artisti. A dicembre del 2018 pubblica il suo singolo d’esordio Un po’ de que, conquistando l’attenzione e il supporto di alcuni nomi di spicco della musica attuale: è il suo primo lavoro cantato e prodotto in maniera indipendente, da cui si percepisce la vena creativa e le sonorità non convenzionali.

Attualmente Ludwig sta lavorando a una nuova produzione discografica, in attesa di tornare dal vivo quest’estate, con un fitto calendario di concerti in tutta Italia.