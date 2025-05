Una miscela di ingredienti per ‘Barrio Lambada’, il nuovo singolo di Fred De Palma che inaugura l’estate. La nostra intervista.

Anche questa volta Fred De Palma mescola le carte e nel nuovo singolo Barrio Lambada unisce ingredienti diversi, dalla lambada al reggaeton. In un mix di suoni dall’ispirazione latina che crea – come ci racconta – “quasi un genere a parte. Mescolo parecchio, metto insieme un po’ di tutto”. Anticipato live ad Amici e in un incontro con i fan a Milano, il brano è diventato virale su TikTok in brevissimo tempo grazie a un beat trascinante che crea un’atmosfera sensuale e irresistibile. Con le sue strofe ricche di immagini urbane e un ritornello che si pianta in testa, De Palma dimostra ancora una volta di saper costruire hit che superano i confini nazionali.

Quando è nata l’idea, soprattutto a livello testuale? Da dove sei partito?

Guarda, è nata in studio, come tanti miei pezzi. Un pomeriggio qualsiasi, ero lì a fare musica – come sempre – e all’improvviso è venuta fuori questa canzone. È uscita in modo naturale: dentro ci sono elementi del mio passato e anche qualcosa che guarda al futuro.

Nel brano ci sono tante immagini: la festa, il ritmo, la notte… Ma la tua estate ideale com’è?

Diciamo che è da tanto che non vivo l’estate come una persona “normale”, nel senso di viverla in relax. Me la godo in un altro modo: in giro per l’Italia (o il mondo) a cantare. Quella è la mia estate ideale.

E se dovessi rappresentarla con una fotografia?

Una piazza piena di gente. Ecco, questa è l’immagine che ho in testa quando penso all’estate.

Se dovessi tatuarti un verso della canzone?

Mmm… forse degli occhi. Mi sembra una parte molto identificativa del brano, mi viene naturale trasformarla in un’immagine.

Nel testo dici che l’Italia è “bella e un po’ cattiva”. In cosa, secondo te?

Bella lo è, soprattutto esteticamente. “Cattiva” è una parola forte, ma stava bene nel testo. Forse “spietata” sarebbe più corretto, soprattutto nel mondo del lavoro: devi davvero sgomitare per farti spazio. Soprattutto per certe cose sì, per altre no. Ma forse tutti i paesi hanno anche lati meno positivi, non solo il nostro.

Parliamo di immagini: ci racconti il videoclip? E l’artwork del singolo?

Il videoclip è coerente con il mood della canzone: parla dell’Italia, quindi è stato girato in un luogo italiano. Dentro c’è un senso di festa, di piazza, di tradizione – cose che secondo me oggi si raccontano poco, ma che fanno parte di noi. La copertina, invece, è molto semplice: una scritta, Barrio Lambada. Viviamo un momento in cui, secondo me, le copertine non hanno più quella centralità che avevano un tempo, quando erano stampate sui dischi. Ora sono piccoli quadratini su Spotify, quindi si tende a essere più diretti. Per i singoli, almeno. Per gli album è un altro discorso.

Hai collaborato con molti artisti, anche internazionali. C’è l’idea di una versione in spagnolo del brano?

C’è sempre questa cosa, sì. Mi piace cantare in spagnolo, ascolto quasi solo musica in quella lingua. Quindi… non so dirti se succederà, ma credo proprio di sì.

Nella tua carriera hai mescolato tanti mondi musicali. In questo momento senti di avere trovato un equilibrio?

Semplicemente voglio essere me stesso nella musica. Ho capito chi sono, musicalmente, e mi piace quello che sono diventato. Non voglio snaturarmi. Certo, ho fatto anche esperimenti che mi sono serviti per capire che il mio posto è questo. Voglio fare bene quello che so fare.

È una conquista, questa, anche rispetto all’aspettativa del pubblico?

Sì, ma non intendo che faccio musica “su richiesta”. Però so che c’è un pubblico che mi segue per quello che sono davvero, e questa cosa coincide con quello che io stesso voglio fare. È importante essere coerenti, al di là del successo o dell’insuccesso. Quando ti senti perso, lo capisci. Io ci sono passato: ti allunghi, provi cose diverse, ma poi torni a te stesso. E se sperimenti partendo da te, allora diventa qualcosa di davvero creativo.

Questo singolo arriva a pochissima distanza dal precedente. Significa che hai molti pezzi pronti?

Esatto. Negli ultimi anni, solo un’altra volta mi sono sentito così tanto a fuoco. Sono produttivo, ho tanti brani validi che mi rappresentano. Vediamo cosa porterà il futuro… Intanto per l’estate spingiamo forte.

Ultima domanda: se questo brano fosse un cocktail, che ingredienti avrebbe?

Tequila.

Solo tequila?

Tequila doppia!

