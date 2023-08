Il nuovo singolo ‘Con Te’ degli Ex-Otago esce l’1 settembre. Nel frattempo, la band si prepara per il Club Tour 2023.

Gli Ex-Otago tornano con nuova musica: Con te è il nuovo singolo della band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI, dall’1 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ballad intima e profonda, Con te è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia. È la celebrazione della bellezza della vita vissuta in due, esaltata da un ritornello che si apre con gli archi e un riverbero che vestono di appassionata profondità l’arrangiamento.

«Questo pezzo parla di una relazione lunga, lunghissima, quasi eterna. – dicono gli Ex-Otago – Quando una relazione amorosa si prende tutto, rimane poco all’individuo. Non un segreto, una parola, un desiderio. Ma forse è anche questa la magia di diventare una cosa sola, vivere tutto quasi come fosse la prima volta, con occhi nuovi, una nuova veste, soprannaturale».

Ex Otago, il club tour 2023

Manca sempre meno all’inizio del Club Tour 2023, il tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti. È la perfetta occasione per poter ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi singoli Con te e La fine -quest’ultimo pubblicato a maggio – con cui il gruppo fa finalmente ritorno dal vivo sui palchi dei principali club d’Italia a novembre. Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma e Milano si preparano ad accogliere gli Ex-Otago che potranno finalmente ristabilire l’abbraccio con i fan che hanno a lungo atteso questo momento.

I biglietti per le date del Club Tour 2023 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it

Club Tour 2023, il calendario

10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON

11 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

13 NOVEMBRE – FIRENZE – TUSCANY HALL

16 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

22 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

23 NOVEMBRE – CIAMPINO (RM) – ORION

28 NOVEMBRE – MILANO – FABRIQUE