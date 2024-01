Nuovo singolo per Ditonellapiaga che il 12 gennaio pubblica ‘È tutto vero’, secondo estratto dal prossimo album. Le news.

Margherita Carducci, alias Ditonellapiaga, dà il benvenuto al 2024 con un nuovo singolo. Si intitola È tutto vero ed è in uscita venerdì 12 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Il brano, già disponibile in pre-save, è il secondo estratto dall’atteso nuovo album dell’artista romana. Dopo aver affascinato il pubblico con il suo lato più intimo attraverso Fossi come te, Ditonellapiaga propone ora una traccia che promette di far ballare gli ascoltatori con sonorità house degli Anni Novanta.

Cover da Ufficio Stampa

Il singolo è, infatti, caratterizzato da una cassa dritta e un synth bass martellante che creano un groove up-tempo coinvolgente. “Un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa”, dichiara l’artista. “Contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me”.

“E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare”, prosegue Ditonellapiaga. “Caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante” – racconta Margherita.

Il brano funge da apripista per il nuovo album in arrivo, offrendo un assaggio del mondo versatile e istrionico di Ditonellapiaga, fatto di sarcasmo e consapevolezza di sé. E introduce un periodo ricco di nuova musica anche live. Due, infatti, gli appuntamenti dal vivo al momento in calendario per maggio. Il primo, prodotto da Magellano Concerti, si terrà il 15 maggio a Largo Venue, Roma. Successivamente, a fine maggio, Margherita sarà tra gli artisti protagonisti del MI AMI Festival 2024 al Circolo Magnolia di Milano.

Cover da Ufficio Stampa