A pochi giorni dalla partenza del tour, i Disco Club Paradiso ci raccontano il nuovo singolo ‘Ti riempirò di like’.

Dopo l’esperienza a X Factor 2022, i Disco Club Paradiso si preparano a un intenso tour live che vede già in calendario una quarantina di date. Ma nell’attesa di far ballare il pubblico dello stivale, Bi, Olmo, Jacky Sax e Murri hanno deciso di regalare ai fan un nuovo singolo. Dal 17 marzo, infatti, è disponibile Ti riempirò di like (ADA Music Italy) che catapulta nel mondo pop a colori della band. Al centro, il racconto di un amore platonico ai tempi dei social network: ecco, allora, il colpo di fulmine che scatta su Instagram o TikTok. Poi lo scambio dei primi messaggi che sembra creare un legame speciale.

È in quel momento che l’immaginazione comincia a volare, ma alla fine dei conti difficilmente il rapporta si trasforma in qualcosa di reale. “Ti riempirò like parla dell’amore sui social, tematica che nessuno tocca anche se tutti la vivono”, ci spiegano i Disco Club Paradiso. “Ci siamo detti che dovevamo parlare di ciò che la gente prova in maniera leggera come poi è nel nostro modo. Ne è uscito un pezzo energico e con un bel beat”.

Proseguono. “Il brano, nasce proprio dal Beat e la tematica è quella di un uomo, ma può essere anche una donna, che si innamora un po’ scrollando. Sei lì che guardi la home di Instagram e per cinque secondi ti immagini di sposare il ragazzo o la ragazza a cui ho appena messo like. Questa è la tematica”. A proposito del sound, i Disco Club Paradiso aggiungono: “è un po’ funkeggiante, con un bel basso e ed è nato qua in studio. È l primo pezzo che facciamo uscire dopo un po’ di tempo ma ne arriveranno di nuovi!” promettono.

