Esce il 25 aprile il nuovo brano di Diodato, ‘Non ci credo più’, un urlo di reazione e speranza prima del nuovo tour estivo.

Esce il 25 aprile – data non certo casuale – Non ci credo più (Carosello Records), nuovo e potente brano di Diodato che è molto più di una canzone. È una dichiarazione d’intenti, un urlo contro le narrazioni che dividono e alimentano impotenza. Con questa traccia, infatti, il cantautore mette in musica un’urgenza sincera, quella di dire no a un mondo che spaventa, divide e anestetizza.

Così, mentre attorno il tentativo sociale è quello di creare fratture, allontanare e alimentare il senso di impotenza, Diodato racconta la propria reazione emotiva. Ne nasce un brano minimale che è un viaggio dalla solitudine all’appartenenza, con una strumentale che abbraccia l’ascoltatore e lo spinge a non restare indifferente. Un messaggio che unisce, perfetto per chi cerca nella musica un rifugio e un motore di cambiamento.

Cover da Ufficio Stampa

Il singolo si inserisce nel solco di Un Atto di Rivoluzione, progetto che ha visto Diodato visitare tre realtà rivoluzionarie durante il suo tour teatrale: l’Associazione Blitz a Palermo, il centro Mammut a Scampia e la Casa delle Agriculture in Salento. Queste esperienze, fatte di arte, educazione e solidarietà, hanno ispirato il cantautore, che porta avanti il suo impegno per un mondo più empatico.

LEGGI ANCHE: — Rocco Hunt: «Io, ‘Ragazzo di giù’, voglio dare spessore alla mia musica»

Un’estate di live nei festival italiani

Dopo aver conquistato i teatri italiani con un tour sold out, Diodato è pronto a riabbracciare il pubblico sotto le stelle. L’estate 2025 lo vedrà protagonista di quindici date nei principali festival italiani, organizzate da Magellano Concerti. Si parte dal Mi Ami Festival per poi proseguire nel resto dello stivale. Ecco il calendario (biglietti nei circuiti di prevendita abituali):

24 maggio – Milano , Mi Ami Festival

, Mi Ami Festival 27 giugno – Trento , Trento Live Fest

, Trento Live Fest 28 giugno – Susa (TO), Anfiteatro Romano – Borgate Dal Vivo

(TO), Anfiteatro Romano – Borgate Dal Vivo 12 luglio – Genova , Arena Del Mare

, Arena Del Mare 18 luglio – Firenze , Parco Mediceo Di Pratolino – Musart Festival

, Parco Mediceo Di Pratolino – Musart Festival 20 luglio – Caserta , Belvedere Di San Leucio – Un’Estate Da Belvedere

, Belvedere Di San Leucio – Un’Estate Da Belvedere 25 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

(RA), Piazza Garibaldi 02 agosto – Ostuni (BR), Foro Boario – Locus Festival

(BR), Foro Boario – Locus Festival 03 agosto – Barletta (BT), Fossato Del Castello – Oversound Music Festival

(BT), Fossato Del Castello – Oversound Music Festival 09 agosto – Palermo , Teatro Di Verdura – Dream Pop Fest

, Teatro Di Verdura – Dream Pop Fest 14 agosto – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 30 agosto – Mantova , Palazzo Te – Mantova Summer Festival

, Palazzo Te – Mantova Summer Festival 04 settembre – Vicenza , Piazza Dei Signori – Vicenza In Festival

, Piazza Dei Signori – Vicenza In Festival 05 settembre – Brescia , Piazza Della Loggia

, Piazza Della Loggia 11 settembre – Roma, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma Summer Fest

Immagini da Ufficio Stampa