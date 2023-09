In anteprima su Funweek il video del singolo d’esordio di Delalibra, ‘Needle’, in uscita sulle piattaforme il 22 settembre.

Si intitola Needle (Alta Sierra srl /Artist First) il singolo d’esordio di Delalibra (nome d’arte di Diego Ferrari), in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 22 settembre. Needle presenta sonorità allegre e piene di energia, un mix di suoni elettronici che vanno dall’house pop al pop anni ‘00. Si tratta di un brano che contiene un messaggio di speranza, perché anche nei momenti peggiori – come ad esempio la maledizione dell’arcolaio – c’è sempre un modo per risvegliarsi da quel sonno eterno. A rafforzare ciò i colori intensi e gli outfit più che originali che caratterizzano la personalità dell’artista bolognese.

«Sono entusiasta di condividere Needle con altre persone. Questa traccia dance pop è come un incantesimo che cattura l’attenzione e ti fa ballare senza sosta. È orecchiabile e il ritornello, con la frase portante mi sono punto il dito con un ago, così svegliami solo quando il peggio se n’è andato, è la mia parte preferita. Con Needle, voglio che la gente si lasci trasportare dall’energia contagiosa e dimentichi i problemi, proprio come il bacio che sveglia la Bella Addormentata. Sono fiducioso che questa canzone rimarrà nella mente di chi l’ascolterà, creando un incantesimo musicale indimenticabile», sottolinea Delalibra.

Delalibra, il video di Needle

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Martina Lenti e Eden Ray nel Teatro di posa Deposito Zero Studios. Come la canzone, il video è un inno all’individualità che trasporta in un mondo magico e incantato, dove si può essere se stessi, liberi da catene e malefici. La duplice realtà qui rappresentata non è altro che un contrasto tra la vita prima e dopo l’aver trovato se stessi. Questo concetto viene narrato attraverso la metafora della Bella Addormentata che si libera dal sortilegio. Visivamente è stato efficace l’utilizzo di nastri argento, che all’inizio del video sembrano tenere Delalibra intrappolato a terra ma che, invece, con l’esplodere del brano prendono forma nei vari outfit che egli indossa.