In anteprima su Funweek il video di ‘2023’, nuovo singolo di Davide Pepe, che parla del ritorno alla libertà dopo i tempi bui della pandemia.

Si intitola 2023 il nuovo singolo scritto, composto e prodotto da Davide Pepe. Si tratta di una canzone che parla del ritorno alla tanto agognata libertà dopo i tempi bui della pandemia. Ma anche della voglia e della necessità di scoprire cose nuove, prendendo le giuste distanze da quanto ci assale ogni giorno o ci ha assalito fino ad un certo momento.

Il singolo riapre le porte ad una dimensione live con la band di Davide Pepe, i Camera 133 – composti da Rinald Meta (batteria), Vito Decarolis (chitarra), Giuseppe De Mola (basso) – che per l’occasione sono i protagonisti, insieme al cantautore, del videoclip che accompagna la traccia.

Davide Pepe è un cantautore chitarrista pugliese. Nel 2005 partecipa al Cornetto Free Music Festival. Il brano Fermoimmagine è nella compilation My Band prodotta da MTV Italia. Al Brindisi Live condivide il palco con numerosi artisti importanti (tra cui Giusy Ferreri, Paola e Chiara, Simone Cristicchi, Le Vibrazioni e Litfiba) e suona sul Red Bull Tour Bus. Vince MUSIC FLASH ed il brano Dove ci sei tu viene scelto da Banca Intesa per usi promozionali.

Nel 2014 collabora con il produttore Luca Rustici e partecipa a Area Sanremo. Nel 2016 è nell’album Trent’anni di 17 RE prodotto dai Litfiba con il brano Ballata. Collabora Gianni Pollex nel 2018 e con il produttore Luigi Rana. Nel 2020 inizia la collaborazione con Sorry Mom! e BeNext Music e pubblica Come viene con distribuzione Artist First, seguito dai singoli Che cosa c’è, Libero così, A domani, Confine e l’ultimo 2023, tutti con distribuzione Sony Music Italy.