Si intitola ‘Mediocrità’ il nuovo singolo di Daniele Nick. In anteprima su Funweek il video del singolo, realizzato in computer-generated imagery.

Si intitola Mediocrità il nuovo brano inedito del cantautore polistrumentista romano Daniele Nick. La canzone è prodotta da Orange Park Records e distribuita da Believe Distribution. Si tratta di una critica aperta verso coloro che esprimono giudizi affrettati basati esclusivamente sull’apparenza. Daniele Nick in questo singolo esprime il disagio di non sentirsi mai nel posto giusto, dovuto alla totale mancanza di empatia di chi ha attorno. Rock duro, parole forti e messaggi provocatori, sono le armi con cui l’artista grida la propria opinione e trova la forza di essere sé stesso.

Il video è realizzato in computer-generated imagery e ci porta all’interno di un paio di cuffie, dentro i fili, dove la musica scorre come sangue nelle vene. Sullo sfondo esplodono scosse elettriche e roteano vinili mentre Daniele Nick, in versione stilizzata, si fa largo abilmente tra le note per intonare il suo brano. I messaggi che l’artista vuole trasmettere con questo video sono diversi e complementari. Daniele attraverso la musica riesce a mettersi a nudo ed esprimere le proprie emozioni e pensieri senza maschere o barriere.

Daniele Nick, Mediocrità e la simbologia delle cuffie

Da qui la scelta di mostrare il suo alter-ego. E di presentarsi all’interno di un paio di cuffie, unico mezzo per avere voce ed entrare in testa.

«Chi non ha mai avuto a che fare con persone, pensieri e considerazioni mediocri? Il mio nuovo brano Mediocrità è una critica aperta verso coloro che giudicano la vita, il percorso e gli obiettivi altrui basandosi esclusivamente sull’apparenza. – spiega Daniele Nick – La musica mi ha dato nuovamente la possibilità di trovare, attraverso la potenza del Rock, tutte le risposte che cercavo e che avrei voluto dare a tempo debito. Spero che l’ascolto di questo brano possa trasmettere la giusta grinta alle persone che subiscono o hanno subito atteggiamenti di questo genere, dandogli la forza di affrontare qualsiasi avversità».

Foto: Lisa Schiavoni