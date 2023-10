Si intitola ‘parlami in napoletano’ il nuovo singolo di Claudia Megrè, uscito il 13 ottobre (NyNa City 91 Records/Distribuzione Fenix Music).

Il 13 ottobre (per NyNa City 91 Records/Distribuzione Fenix Music) è uscito parlami in napoletano, il nuovo singolo di Claudia Megrè. Una vera rinascita per la cantautrice, che racconta come ha riscoperto un ritornello nato anni fa e tenuto per un po’ nel cassetto. «parlami in napoletano rappresenta una rinascita e una ripartenza dalle mie radici, dopo un periodo di riflessione. – ci racconta Claudia Megrè – Mi piace dire che questa canzone è una ripartenza perché sono napoletana e canto sia in italiano che in napoletano».

«Scrissi questo ritornello tempo fa, ma poi lo lasciai in un cassetto. – continua – Ebbi un’ispirazione di getto, ma non lo ultimai. Non scrissi le strofe, non volevo forzare quel momento creativo. Sentivo però che prima o poi che sarebbe uscito e così è stato».

Galeotto è stato l’incontro con il musicista e produttore Antonio De Carmine Principe. «Quando ho incontrato Antonio De Carmine Principe era il giorno della vittoria dello scudetto del Napoli. – spiega Claudia – È stato fantastico lavorare con lui, in un solo pomeriggio l’abbiamo scritta ed è stato bellissimo vedere questo brano prendere forma».

Antonio De Carmine Principe (Principe & Socio M.) è infatti coautore, arrangiatore e produttore del brano. Il singolo è anche un videoclip per la regia di Daniele Tofani con l’Organizzazione Bad Boss Production e con la produzione esecutiva di Francesco Stoia, prodotto NyNa City 91 Records.