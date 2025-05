Esce il 9 maggio il nuovo singolo di Bresh, ‘Umore Marea’, in vista di una stagione estiva nei festival e delle prime date nei palazzetti a novembre.

Bresh si prepara a far ascoltare Umore Marea, il singolo inedito in uscita venerdì 9 maggio. Il cantautore ligure torna, così, dopo l’esperienza sanremese che lo ha confermato – insieme ai 28 Dischi di Platino e 9 d’Oro all’attivo – tra le voci più amate della nuova generazione. Sulla scia de La tana del granchio (certificato Oro), arriva ora un nuovo brano che cattura l’instabilità emotiva con una sua scrittura visiva e diretta.

Con la produzione di Shune, il singolo dipinge, infatti, l’incertezza e la lotta per restare in equilibrio, parlando al cuore di chi cerca di non farsi travolgere. E racconta quella condizione in cui in cui le emozioni si susseguono come in un continuo ondeggiare, tra alta e bassa marea.

Assaggio della stagione in arrivo, Umore Marea Bresh inaugura la sua estate 2025 che si preannuncia rovente: il Marea Tour porterà Bresh nei principali festival italiani, prima di un debutto nei palasport a ottobre, con la data di Milano già sold out.

Da Bari a Empoli, passando per festival come Collisioni e Marea, l’artista porterà la sua energia contagiosa in sette date imperdibili:

3 luglio – Bari , Fiera del Levante

, Fiera del Levante 4 luglio – Benevento , BCT Music Festival

, BCT Music Festival 7 luglio – Senigallia (AN), Piazza Garibaldi

(AN), Piazza Garibaldi 11 luglio – Alba (CN), Collisioni Festival

(CN), Collisioni Festival 7 agosto – Cinquale (MS), Vibes Music Festival

(MS), Vibes Music Festival 21 agosto – Montesilvano (PE), Marea Festival

(PE), Marea Festival 31 agosto – Empoli (FI), Beat Festival

Il debutto nei palasport

A ottobre, poi, Bresh realizza un traguardo storico con il suo primo tour nei palasport, prodotto da Live Nation. Si parte il 25 ottobre con la data zero a Jesolo, seguita da tappe a Roma, Milano (con il 6 novembre già sold out) e Bologna:

9 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 25 ottobre – Jesolo , Palazzo del Turismo (data zero)

, Palazzo del Turismo (data zero) 1° novembre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 6 novembre – Milano , Unipol Forum (sold out)

, Unipol Forum (sold out) 7 novembre – Milano, Unipol Forum

I biglietti sono già in prevendita su www.livenation.it.

