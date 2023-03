È uscito venerdì 20 gennaio ‘Balla muori e poi ripeti + Vuoi ballare ancora un po’?’, il nuovo doppio singolo di Anna e L’Appartamento.

È uscito venerdì 20 gennaio Balla muori e poi ripeti + Vuoi ballare ancora un po’?, il nuovo doppio singolo di Anna e L’Appartamento, progetto della cantautrice veronese Anastasia Brugnoli. I due brani, prodotti dall’etichetta Senza Dubbi e distribuiti da Believe Digital, anticipano il nuovo EP realizzato con il fondo Nuove Produzioni Discografiche 2022 – 2023 di NUOVOIMAIE.

«Mi hanno detto che è una scelta anomala far uscire un doppio singolo, ma non poteva che essere così. – ci dice Anna e L’Appartamento – Perché la narrazione è comune, anche se i brani non sono stati scritti nello stesso periodo. C’è una continuità tematica, che è la metafora del ballo come espressione di vita. Raccontano della ciclicità degli eventi. Sono un invito a rialzarsi in piedi».

Il videoclip/cortometraggio, unico per i due singoli, è diretto dal regista Federico Munari, giovane videomaker veronese. Il video racconta l’evoluzione personale della protagonista attraverso l’incontro con l’altro (personificato dalla modella Aissata Drame).

«C’è un unico videoclip, un cortometraggio. – spiega la cantautrice – E sono contenta della realizzazione. Penso che per me sia un punto di svolta come cantautrice. Ho sempre cercato di scrivere brani evocativi e cinematografici. L’ascoltatore, così, può anche vedere nella sua testa delle immagini. Con questo video abbiamo fatto centro, se guardate con attenzione credo che le immagini siano un grande specchio di ciò che si vuole raccontare».