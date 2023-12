Si intitola ‘Joga Pra Lua’ il nuovo brano della star mondiale Anitta insieme ai producer Pedro Sampaio e DENNIS. Disponibile anche il videoclip.

È disponibile il nuovo singolo della star mondiale Anitta, Joga Pra Lua, pubblicato in collaborazione con i produttori Pedro Sampaio e DENNIS, unite nel segno del funk brasiliano. “Nel 2023 mi sono davvero buttata nel mondo funk. Finire l’anno con questa canzone è molto speciale per me”, dice Anitta. “Ho avuto questo ritornello bloccato nella mia testa per mesi… È delizioso. È così estivo! La adoro! Chiunque abbia visto TikTok in The Mix sa di cosa sto parlando. Ti fa venire voglia di iniziare a ballare immediatamente!”.

Cover da Ufficio Stampa

“Amo collaborare con altri artisti. E penso che sia meraviglioso quando questa sintonia porta a una, due o più collaborazioni…”, prosegue l’artista. “Joga Pra Lua celebra il mio legame musicale con questi ragazzi. Abbiamo fatto altri lavori insieme ed è stato incredibile”.

Interamente in portoghese, Joga Pra Lua porta l’ascoltatore in un’atmosfera calda e seducente. Mentre qualcuno flirta in un ballo funk, Anitta canta nella prima strofa: Da lontano ti ho avvistato / Ero in sintonia / Sono inciampata / Volendo baciare quella bocca. A firmare la traccia – oltre alla star e ai due produttori – ci sono i cantautori Gabriel Cantini (collaboratore di Kevinho) e Shylton Fernandes (Pabllo Vittar e Zé Felipe).

Dal punto di vista sonoro, il brano mescola il funk carioca con la musica elettronica e contiene un campione di Uva, brano composto da Fernando Os ed eseguito dal gruppo funk brasiliano Os Saradinhos. “Lavorare con Anitta e DENNIS è sempre un piacere – racconta Pedro Sampaio – Sono artisti che ammiro e da cui traggo molta ispirazione”.

Ad accompagnare la release, il videoclip ufficiale diretto dalla stessa Anitta in collaborazione con il team creativo di GINGA Pictures, è ambientato su uno sfondo che richiama il suolo lunare. Elemento centrale è la danza: le immagini presentano, infatti, una coreografia moderna e sensuale eseguita da Ohana Lefundes, una delle ballerine di scena di Anitta. Girato ad Arraial do Cabo, una città balneare a Rio de Janeiro, il video cattura l’atmosfera vibrante e sensuale della canzone.

Anitta ha regalato un prima anticipazione live di Joga Pra Lua in occasione della sua esibizione al concerto TikTok In The Mix, tenutosi a Phoenix e trasmesso in tutto il mondo. Durante la performance, Anitta ha anche svelato alcuni frammenti dei nuovi brani in arrivo, come Grip e I Wanna F, oltre a duettare con Peso Pluma in BELLAKEO.

Foto da Ufficio Stampa