S’intitola ‘La Notte’ e anticipa l’attesissimo nuovo disco di inediti dal titolo ‘Una Lunghissima Ombra’, in uscita dopo l’estate per 42 Records.

A sei anni di anni distanza dall’ultimo lavoro discografico e poco tempo dopo la vittoria del prestigioso Premio César per la colonna sonora di Le Règne Animal, è uscito La notte, nuovo brano di Andrea Laszlo De Simone che anticipa l’attesissimo nuovo disco di inediti dal titolo Una Lunghissima Ombra, in uscita dopo l’estate per 42 Records.

La notte è una delle canzoni più giocose dell’album, ma anche lei proietta le sue ombre. È il desiderio innamorarsi nuovamente della vita, di svincolarsi per una notte dalle sofferenze e dai timori. Di notte le ombre vogliono sentirsi libere scrive Laszlo a proposito di un brano che inizia leggero fra pianoforte e archi, in un’atmosfera dannatamente romantica e con una lontana eco di Moon River, prima di aprirsi con precisa armonia alle percussioni, ai suadenti cori femminili e al canto retrò, avvolto dai fiati.

Il brano è accompagnato da un poetico lyric video girato dallo stesso Andrea, un quadro in movimento che mostra una notte vitale, seppur malinconica, che inizia a dissolversi quando appaiono le prime luci dell’alba. È La notte respirata e vissuta da quegli artisti che possiedono una sensibilità rara e preziosa. Alla soglia dei suoi primi 40 anni, Laszlo canta una notte rarefatta come se fosse raffigurata in un quadro impressionista. Una notte di transizione umana, esistenziale. Una notte che si riappropria del Desiderio, che respira di libertà, di rinnovamento, di amore.

Andrea Laslo De Simone: nuovo singolo

Per tenere a bada, almeno momentaneamente, quelle ombre che comunque non si possono eliminare, perché fanno ineluttabilmente parte della vita. Forse non è dunque un caso che Una Lunghissima Ombra sia il titolo del nuovo progetto artistico di Andrea Laszlo De Simone, che è un album disco ma anche un’opera video – comparsa online all’improvviso, la notte del 12 maggio che racchiude lo sguardo e le parole dell’artista torinese. Un poema visivo fatto di frammenti di (iper)realtà, di elementi naturali e di paesaggi urbani. Un susseguirsi di epifanie, fra fuoco e nebbia, riflessioni che si fanno immagine e prendono vita. Amore e dolore. Coscienza e materia.

Tempo che scorre, ciclico. Un progetto in due opere che Laszlo introduce così: Una Lunghissima Ombra sono le emozioni intrusive. Pensieri, immagini, ricordi che invadono la mente all’improvviso e che ci isolano dalla realtà. Dubbi, desideri, errori, ansie, sensi di colpa. Credo che sia capitato a chiunque di ritrovarsi in quella bolla che si crea quando i pensieri ci attraversano e ci ritroviamo assorti nell’inconscio, nella latente ma costante ricerca del senso delle cose. Il tempo è una lunghissima ombra, cosi come anche la morte e l’amore. Lo è la guerra, la paura, l’ingiustizia e oggi più che mai anche il futuro.

Il nuovo singolo La Notte, il testo

La notte

Testo e musica di Andrea Laszlo De Simone

La notte

Cela i ladri

E cela anche un fiore

Sfuggito al giorno

Ma non a vento e pioggia

E tutti quanti ci fa innamorare

Ed io vorrei tornare

Al tempo della mia prima voglia

Quando si godeva ancora

Mi abbandonai a vivere il fiore

Avaro della tua primavera

E ora sconvolto dal dolore

Abbandonato nella mia sventura

Se c’è qualcuno che non ha paura

Io prego mi soccorra

Ma il tempo non si ferma

Desiderata vita e trascurato amore

Ma finché non si muore avremo sempre un cuore

E che stringa giuste nozze o che non sappia amare

Vorrò sempre tornare

Al tempo della mia prima voglia

Quando si godeva ancora

Mi abbandonai a vivere il fiore

Avaro della tua primavera

E ora sconvolto dal dolore

Abbandonato nella mia sventura

Se c’è qualcuno che non ha paura

Io prego mi soccorra

La notte

La notte

La notte

La notte

CREDITS

Testo e musica di Andrea Laszlo De Simone

Interpretato da Andrea Laszlo De Simone

Registrato da Andrea Laszlo De Simone all’Ecce Homo Studio

Mixato da Andrea Laszlo De Simone e Alessandro Tato Filipazzi all’Ecce Homo Studio Masterizzato da Riccardo Parravicini al Rima Maia Studio

Musicisti

Andrea Laszlo De Simone: voce, batteria, chitarre, basso, tastiere e synth

Giulia Pecora: violino e cori

Clarissa Marino: violoncello e cori

Stefano Piri Colosimo: flicorno

Simone Garino: sassofono

Zevi Bordovach: flauto