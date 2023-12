In anteprima su Funweek il video di ‘Virgole’, il nuovo singolo di Alisel già disponibile sulle piattaforme digitali.

Da venerdì 22 dicembre 2023 è in rotazione radiofonica Virgole, il nuovo singolo di Alisel già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre. Virgole è un brano che descrive il cambiamento interiore della cantautrice, che inizialmente si identifica con un’idea di movimento continuo e senza sosta. Si paragona ad un libro di frasi libere che si muovono e si intrecciano senza una direzione definitiva, pensando che questa fosse una prospettiva positiva.

Tuttavia, a un certo punto, avviene un cambiamento dovuto alla crescita personale. O forse all’incontro con qualcuno, e all’improvviso ci rendiamo conto che le frasi non hanno senso senza punti. Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi per la Label Estro Records. «Ogni tanto, da qualche parte, in qualche modo, bisogna trovare il coraggio di fermarsi e accettare di essere felici. – dice Alisel – Ed è proprio in quel momento che le virgole non bastano più».

Alisel, il videoclip di Virgole

Il videoclip di Virgole è stato creato in un solo pomeriggio, scegliendo due luoghi molto cari alla cantautrice e ricchi di ricordi: un parcheggio e la casa dei nonni. Lo storyboard, ideato da Alisel, è diviso in due macrosequenze: una presente e una seconda più onirica che occupa la maggior parte della durata. Quest’ultima, scandita da una color diversa, rappresenta un’esperienza del tutto immaginata che la protagonista vive prima di decidere se partire o meno.

Le riprese, realizzate sfruttando la bellezza della luce naturale, raccontano l’assenza e la tristezza di un ipotetico viaggio. Manca la presenza di qualcuno che avrebbe dovuto essere con lei, un po’ come in Into the Wild, dove la felicità è reale solo se condivisa. Le riprese e il montaggio sono stati curati dall’artista.