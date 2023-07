In anteprima il video del nuovo singolo di Albasax, ‘Stringimi e dimmi che sarà per sempre’, in collaborazione con Davide Rossi.

Il 6 luglio esce il nuovo singolo di Albasax, Stringimi e dimmi che sarà per sempre (autoprodotto, distribuzione Artist First). Gli assoluti del tempo, che siano per addizione o per sottrazione, abbondano sulla nostra bocca quando siamo adolescenti. Partendo da questa considerazione, Albasax ha voluto scrivere questo nuovo singolo. Prodotto da Federico Paciotti, il brano si avvale della collaborazione di Davide Rossi in maniera considerevole. Questo quello che Davide Rossi dice di Albasax: «Un artista dedito, serio, umile, innamorato di quello che sta facendo a cui dedico volentieri e con affetto questa canzone scritta col cuore per la musica…».

«La collaborazione con Davide Rossi è stata per me un enorme traguardo oltre a un grande onore che porterò con me per tutta la mia carriera. – dice Albasax – Ho conosciuto una persona speciale, disponibilissima e aperta al confronto che, essendo lui stesso un amante della musica elettronica, artisticamente (ma anche a livello umano) mi ha dato tanto. Amo i suoi testi e il modo con cui approccia la musica. Quando ho ricevuto la chiamata del mio produttore Federico Paciotti in cui proponeva questa collaborazione, quasi non credevo alle sue parole. Mi sono preso dei minuti per riflettere e poi l’ho richiamato subito per iniziare a produrre il pezzo… ero esaltato. Credo che le collaborazioni siano una parte fondamentale perché arricchiscono il progetto, ma soprattutto la vita dell’artista stesso».

Voce, sax e consolle, Albasax ci mette tutti gli elementi della EDM, il suo universo di appartenenza. È una dedica speciale alla cosa più importante, alla sua malattia come dice nel brano: la musica! Tra parti strumentali e parti cantate, Stringimi e dimmi che sarà per sempre è una canzone liberatoria, che chiede di essere soprattutto ballata. Nel brano c’è una parte strumentale in cui dei sintetizzatori suonano un riff semplice ma facilmente ricordabile che rappresenta quella che l’artista ama chiamare LA FESTA, in cui ci si scatena a ballare, un po’ come fanno i grandi idoli a cui lui si ispira (Avicii , Lady Gaga, David Guetta, Timmy Trumpet e Afro Jack).