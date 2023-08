Shakira entra nella storia come prima artista sudamericana a ricevere il Video Vanguard Award, presentato da Toyota.

Shakira riceverà l’ambito Video Vanguard Award di MTV (presentato da Toyota) e sarà la prima volta che il premio viene assegnato a un’artista sudamericana. Shakira ritirerà il premio e si esibirà per la prima volta sul palco di MTV dopo 17 anni, in occasione dei VMAs 2023, in onda in diretta dal Prudential Center nella notte tra il 12 e il 13 settembre. Il premio – noto anche come Michael Jackson Video Vanguard Award – viene conferito ai cantanti e ai registi di video musicali per contributi eccezionali e grande impatto sulla cultura popolare.

Shakira ha vinto quattro volte ai VMAs. Ha portato a casa il suo primo Moon Person nel 2002 per l’International Viewer’s Choice (Latin America North). Quest’anno ha ricevuto quattro nomination quest’anno per Best Collaboration, Best Latin (x2) e il tanto ambito Artist of the Year.

Shakira, il Video Vanguard Award in un anno da record

«Shakira è una vera forza globale che continua a ispirare e influenzare le masse con la sua abilità musicale unica. È un’apripista per le donne di tutto il mondo e una delle prime artiste a guidare la globalizzazione della musica latina. – ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+ – Il suo enorme impatto nel panorama musicale sarà duraturo, poiché continua a creare e intrattenere ai massimi livelli».

Quest’anno Shakira è diventata la prima cantante donna di tutti i tempi a debuttare nella Top 10 della Billboard Hot 100. Il brano in lingua spagnola di cui parliamo è BZRP Music Sessions Vol. 53, ma subito dopo ci è riuscita con TQG. I precedenti destinatari del Michael Jackson Vanguard Award includono Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake e Missy Elliott. David Bowie, i Beatles e il regista Richard Lester hanno vinto il premio in occasione della prima edizione dei VMAs (1984).