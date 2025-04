Nel centenario della scomparsa di Erik Satie, la pianista internazionale Alessandra Celletti rende omaggio al genio incompreso del compositore parigino un tour di concerti, la realizzazione di un nuovo album e il lancio di una coinvolgente campagna di crowdfunding.

La connessione di Alessandra Celletti con Satie è profonda e radicata. Il suo album Esoterik Satie (Kha 2000) è stato in classifica in Francia tra i dieci dischi più venduti. La sua versione della Gnossienne è stata scelta dal regista Guy Ritchie per il film Revolver. Inoltre, nel 2016, con il progetto Working on Satie, in collaborazione con l’artista visivo Onze, ha realizzato due date sold out al Roma Europa Festival.

Fotografata da Cristina Ciancaglioni, la talentuosa musicista romana celebra il suo grande amore per il maestro francese attraverso un disegno appassionante e articolato. Erik Satie mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi nuovi e a cercare la bellezza nell’inaspettato e lo stupore nei dettagli. spiega l’artista In questo 2025, per celebrare il centenario della sua scomparsa, ho scelto di ritornare all’essenzialità del solo piano, per rendere omaggio alla purezza e all’incanto delle sue composizioni. Questo progetto è un tributo che nasce dal cuore. Il mio desiderio è quello di portare la sua musica in giro per l’Italia con tanti concerti. Ma anche realizzare un album reinterpretando le sue pagine più iconiche, come la Première Gymnopédie e la Première Gnossienne.

Satie Mon Amour: nuovo progetto per Alessandra Celletti

Da qui la decisione di lanciare una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del multiforme progetto, ma anche per coinvolgere tutti coloro che condividono la sua stessa passione per Satie. Ciò che più mi sta a cuore non è solo il sostegno economico, conclude la pianista quanto piuttosto la possibilità di partecipare il mio grande amore per la sua musica a chi mi vuole bene, ma anche a chi ancora non mi conosce e che avrà modo di scoprirmi grazie a questa nuova avventura musicale. Con un calendario in continuo aggiornamento, Alessandra Celletti porterà live nel Belpaese il suo Satie Mon Amour. Questa la prima data annunciata: martedì 13 maggio 2025 al Teatro Miela di Trieste.

Per partecipare alla campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/satie-mon-amour/

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti