Dieci protagonisti della storia della radio saranno intervistati da Giancarlo Passarella e qualcuno di loro sarà in collegamento addirittura da San Diego in California

Il 1 Ottobre 2025 è un giorno importante per Radio One di Firenze: celebra i suoi 50 anni, essendo nata lo stesso giorno del 1975! I nomi di coloro che l’hanno fatta grande affiorano e quindi (oltre ai fondatori Dennis Pieri, Riccardo Tacchini e Claudio Tilesi) ecco Gianni Pierantozzi, Eddy Trauba, Pino Buonandi, Philipp Bachmann, Enzo Mazzei, Vincenzo Pota (in arte Vincent DJ), Patrizia Mercatanti, Rinaldo Pieroni, Francesco Chisci, Giorgio Melissinos, Giampiero Nistri, Luigi Fiumicelli, Roberto Ottanelli, Stefano Damasceni, Michele Lopez, Dino Audino, Claudio Vigiani, Riccardo Bertoni, Donatella Archetti, Claudio Colombano, Alberto Lorenzini, Enrico Tagliaferri, Fabrizio Faber, Alessandra Pagliai, Leo Daddi, Davide Sagliocca e Giuseppe Buonafede. Fra coloro che gestivano altre rubriche non musicali ricordiamo Giovanni di Pillo, Gianni Bellandi, Luigi Cobisi, Andrea Calamai … ma anche Franco Paoli, Giorgio Verzoletto, Paolo Nadalin e Rita Paoli.



Questo compleanno aprirà la stagione di eventi all’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri, sita al no.104 di Via dei Serragli, nel cuore popolare del quartiere San Frediano. Con inizio alle 20.30, dieci protagonisti saranno intervistati da Giancarlo Passarella (già a Radio Uno nel biennio 1986/87) e qualcuno di loro sarà in collegamento addirittura da San Diego in California. Ognuno dei protagonisti della storica Radio One risponderà alle domande, mentre sullo schermo passeranno alcune sue immagini.

Da qualche settimana è operativo il sito https://radioonethebigone.com/ ricolmo di storia, episodi, spezzoni di trasmissioni e memorie degli ascoltatori .