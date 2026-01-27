Storie di persone alle prese con passioni fuori dall’ordinario, spunti e idee per aprirsi a cose nuove dal sapore antichissimo: Fabrizia Ferrazzoli racconta in un podcast storie fra il fare e lo stare

Le Cose Che Fanno Bene è un elogio alla lentezza, all’arte dell’incontro, al riappropriarsi di cose dimenticate, sottovalutate, per i più passate di moda. Un podcast di cinque puntate, scritto e raccontato dalla giornalista Fabrizia Ferrazzoli, prodotto da Studio Corrente e distribuito da Fandango, che svela le storie di chi si è aperto a una passione, nuova o antica, riconnettendosi con sé e con il mondo, seguendo ritmi più naturali e trovando una chiave per riscoprire un pezzetto di felicità. Il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme gratuite d’ascolto a partire dal 3 febbraio: cinque ritratti di persone comuni, ma straordinarie.

C’è chi canta in un coro, chi ha ritrovato slancio e curiosità nel gioco delle bocce, chi con erbe e piante cura e si cura, e ancora chi fa il ricamo “erotico” e ne professa il verbo, e chi sperimenta nuovi ritmi e logiche di pensiero, coltivando un orto urbano. “Cose” dove il verbo fare è declinato verso la bellezza e il tempo prezioso, da dedicare e dedicarsi. Racconti che vogliono essere un esercizio al buonumore, una finestra per ascoltare e prendere spunti, per ricominciare da dove ci pare, purché sia qualcosa che faccia bene davvero, al cuore, allo spirito e alla testa.

Sull’account Instagram dell’autrice – https://www.instagram.com/fabrizia_ferrazzoli/ – e all’indirizzo email lecosechefannobene@gmail.com gli ascoltatori potranno scrivere e raccontare cose che fanno bene. L’obiettivo è fare comunità, mettere in circolo passioni virtuose e nuove abitudini, scambiare e condividere pratiche sane e anche raccogliere storie per una nuova stagione.

«Ci sono idee che prendono forma piano piano. Vivono dentro di noi per anni, bussano alla porta, vanno e vengono. Non gli crediamo fino in fondo e le lasciamo andare. Alcune però si depositano lì, in un angolo della testa, della pancia e in un pezzetto di cuore. Nel frattempo tutto scorre, veloce. Parole, storie, canzoni, poesie e persino tragedie, scivolano, si perdono, passano. Quanto durano le cose che fanno bene? Come costruiamo quello che resta? Come facciamo a tenercelo stretto e a non farlo andare via? La curiosità per un presente che porta inquietudine, il desiderio di stare al mondo nel miglior modo possibile, la responsabilità (anche politica) di sentirsi bene. In pieno trend “vodcast”, arrivo con un podcast: da ascoltare e soprattutto da “sentire”. Un’idea arrivata anni fa e che alla fine si è presa lo spazio che doveva», ha dichiarato Fabrizia Ferrazzoli.