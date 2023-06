Nives Meroi, Carlo Budel, Lino Zani e Mauro Garofalo sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti intervistati da Massimiliano Ossini: non potevano mancare poi i protagonisti di “Un passo dal cielo 7”

Un viaggio ad alta quota per scoprire e raccontare i segreti della montagna. ‘La verità della montagna’, il nuovo original disponibile da lunedì 29 maggio su RaiPlay e su RaiPlay Sound, racconta la montagna attraverso le esperienze semplici e straordinarie dei più grandi scalatori, delle guide alpine, degli uomini e delle donne che l’hanno vissuta, amata e a volte, ne hanno avuto paura.

‘La verità della montagna’, nella doppia versione, Podcast e Vodcast, prende le mosse dalla serie tv ‘Un passo dal cielo 7’, e il suo grande successo su Rai1, (prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è risultato nella primavera del 2023, il quarto titolo scripted più visto). A condurlo è Massimiliano Ossini che nel suo viaggio incontra alpinisti famosi e persone qualunque con la passione per vette e alture. Fra questi: Nives Meroi, una delle più grandi scalatrici di sempre che, insieme al marito Romano Benet, ha toccato le 14 cime più alte del pianeta, senza l’uso di ossigeno supplementare né portatori d’alta quota; Carlo Budel, la “sentinella” del silenzio, l’uomo che da solo gestisce il rifugio più alto della Marmolada, a 3343 metri di altezza; Lino Zani, maestro di sci, alpinista, e consulente del Ministero per Affari Regionali in materia di montagna, che ha scalato le più alte vette del mondo e gestito un rifugio estivo a tremila metri. E ancora, Mauro Garofalo, scrittore e giornalista italiano, esperto di montagna; Linda e Matteo, una giovane coppia che ha abbandonato la vita di città per trasferirsi “in alta quota” e Don Ivano, parroco di Cortina D’Ampezzo.

In questo viaggio, non potevano mancare gli attori protagonisti della serie tv ‘Un passo dal cielo 7’ (Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Giorgio Marchesi, Gianmarco Pozzoli, Davide Tucci e Marco Rossetti) che si sono raccontati, regalando al pubblico la loro personale rappresentazione della montagna. ‘La verità della montana’ è prodotto da Prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle.