La conduttrice italo persiana si è saputa imporre con temi e contenuti: in lavorazione una terza stagione

Si conclude, raggiungendo l’importante traguardo di oltre 100 milioni di total audience, dato aggregato tra le principali piattaforme di streaming, YouTube, Instagram e TikTok, la seconda edizione di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi.

La seconda stagione del podcast ha visto la pubblicazione di 13 episodi tra marzo e giugno, che hanno consolidato il percorso di Giulia Salemi nel mondo del podcasting dopo il debutto della prima edizione che aveva superato i 57 milioni di total audience. Solo su YouTube, gli utenti hanno dedicato 470.000 ore di visualizzazione al canale ufficiale, con una media di oltre 835.000 spettatori mensili, a testimonianza di un coinvolgimento costante e trasversale. Anche in questa edizione, Giulia Salemi ha accolto ospiti di rilievo come Noemi, Francesca Michielin, Aurora Ramazzotti, Michela Giraud, Elisabetta Franchi, Sonia Bruganelli, Aurora Leone, Sarah Toscano, Anna Dello Russo e Piero Piazzi, Elisabetta Gregoraci, Paola Barale e Mauro Situra, Alexia e gli Eiffel 65, Giorgia Soleri e il professore Antonino Tamburello, dando vita a conversazioni autentiche e senza filtri. Le puntate di coppia, introdotte come novità editoriale, hanno arricchito il format con nuove dinamiche di confronto.

La terza stagione di Non lo faccio x moda, podcast originale ideato e prodotto da Giulia Salemi e Ricky Palazzolo per Wannabe Production, è già in lavorazione ed è prevista in uscita nell’autunno.