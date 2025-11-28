Un ciclo di incontri gratuiti al Polo Culturale Ex Campari per raccontare storie di fragilità, riscatto e vita vissuta, con ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e dell’imprenditoria.

Il Municipio XIII torna a essere palcoscenico di storie vere, vissute e condivise. A novembre e dicembre 2025 arriva una nuova serie di appuntamenti di FUORI POSTO – Storie di destini piegati LIVE, il format ideato da Valerio Savaiano e Mirko Frezza per dare voce a percorsi di fragilità e rinascita. Niente spettacolarizzazioni: solo persone, parole e vite che trovano un nuovo modo di essere raccontate.

Prodotto da Sprixar srl in collaborazione con Fukyo Media, il progetto porta sul palco testimonianze spesso ai margini — detenzione, dipendenza, migrazione, esclusione sociale — ricostruite attraverso un dialogo diretto con il pubblico. Ogni incontro è registrato e trasformato in podcast e videopodcast per continuare a vivere oltre la sala, raggiungendo un pubblico più ampio attraverso Spotify, Apple Podcast e YouTube.

Gli ospiti delle nuove puntate, ospitate al Polo Culturale Ex Campari (Piazza Cornelia 23), rappresentano tre mondi diversi:

3 dicembre – Mario De Lillo, volto della comicità surreale nata sui social;

12 dicembre – Natalio Mangalavite, pianista e compositore tra jazz e canzone d’autore;

19 dicembre – Giacomo Maiolini, storico produttore e fondatore di Time Records.

FUORI POSTO è sostenuto da Roma Capitale nell’ambito dell’Avviso pubblico per il Giubileo 2025 e realizzato con Zètema Progetto Cultura.

Ingresso gratuito, con prenotazione via Eventbrite sui canali ufficiali.