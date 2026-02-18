Gli Orange8 tornano con un nuvo album, Amnios, che uscirà in primavera in vinile e su Bandcamp, anticipato dal singolo Perfect Blue

Dopo anni di pausa dalle uscite discografiche (ma non dalle esibizioni live) gli Orange8 tornano con un nuovo album, Amnios, che uscirà in primavera in vinile e su Bandcamp, anticipato dal singolo Perfect Blue. L’album percorrerà atmosfere e generi molto variegati con le novità dell’utilizzo dell’elettronica ad accompagnare le atmosfere acustiche e psichedeliche dei vari brani. Concepito come un’unica traccia, il nuovo lavoro crea le basi per abbandonarsi in un viaggio senza confini, il tutto supportato da un accompagnamento visuale di cui questo video di Perfect Blue https://www.youtube.com/watch?v=JpgwqnSH8wk ne è un estratto. Con l’uscita del singolo dal 18 febbraio inizierà la campagna di prevendita del vinile via Bandcamp e tramite eventi dal vivo che includeranno, oltre ai concerti, anche degli appuntamenti con la “proiezione del disco”. Perfect Blue è una filastrocca psichedelica, che accompagna le notti di luna piena, con lupi mannari che canticchiano naso all’insù, mentre si guarda il mondo planando dall’alto, senza noia o fretta. Nona traccia del disco Amnios il cui video è stato realizzato dagli stessi Orange8 ed è estratto dal supporto visuale che accompagnerà l’intero disco, creando i presupposti per un’immersione verso un viaggio senza confini.

Gli Orange8, duo composto da Valentina Criscimanni e Sergio Ferrari, si è formato a Roma nel 2010. Dopo anni passati a suonare dal vivo Valentina e Sergio hanno pubblicato nel 2013 l’EP ‘Turtle Bubble’, uscito su vinile e digital download con un progetto di crowdfunding. Nel 2014 gli Orange8 hanno lasciato Roma e iniziato le registrazioni itineranti tra Italia e resto d’Europa dell’album “Let the Forest Sing” uscito per SceneMusic Records nell’Ottobre del 2016; album che li ha portati sui palchi di RomePsych Fest, Reset Festival, Mandrea Music Festival, Sajeta (Slovenia) e aperture di band come Lou Rhodes (Lamb), C+C=Maxigross & Miles Cooper Seaton, Josephine Foster, TAU. Nel 2019 gli Orange8 tornano all’autoproduzione e pubblicano “Leafolution”. Fino al 2025 gli Orange 8 si sono dedicati alla musica dal vivo, al progetto “La Mandolanza” e alla collaborazione con collettivi musicali.

Trailer di Amnios: https://www.youtube.com/watch?v=Le-0-XwtdE0

Valentina Criscimanni – voce, chitarra acustica

Sergio Ferrari – chitarra classica, basso, elettronica

Mastering – Coosmo Music

Il disco è autoprodotto con il sostegno di AM Sound.

Non sarà presente sugli abituali store digitali, scegliendo Bandcamp come unico canale per l’acquisto online.