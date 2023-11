Tra i nuovi formati CD, musicassette color crema e doppio vinile in edizione limitata, tutti con audio rimasterizzato

Venticinque anni fa usciva un album composto da quelle che per moltissime band (quasi la totalità dell’epoca, oggi nemmeno parlarne) sarebbero state hit: per una di loro invece erano b-sides, canzoni incise “sul retro” di singoli di successo. E quella band non potevano che essere gli Oasis, sfacciati, arroganti e supponenti quanto basta per amarli, da più di venticinque anni a questa parte.

L’album, l’avrete capito, si chiamava “The Masterplan” ed era in effetti l’insieme di tutte le tracce abbinate ai singoli già usciti, tratti dagli album “Definitely Maybe” (1994), “(What’s The Story) Morning Glory?” (1995) e “Be Here Now” (1997)., più la chicca inedita che da il nome all’album e che lo stesso Noel Gallagher definì una delle canzoni più belle mai scritte da lui.

Su The Masterplan Noel Gallagher aveva invece un altro pensiero: venticinque anni fa consigliò ai fan di “non comprarlo”, perchè si trattava di una raccolta che doveva uscire inizialmente solo in America e loro “non avevano bisogno di altri soldi”.

I fan non lo ascoltarono e The Masterplan vendette 122.000 copie solo nella prima settimana, classificandosi al secondo posto nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito. L’album, composto da 14 tracce, ha ottenuto il triplo disco di platino e venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo.

The Masterplan venticinque anni dopo, in formato da collezione

Oggi, a venticinque anni dall’uscita, The Masterplan torna disponibile in formato da collezione, in edizione limitata: tra i nuovi formati CD, musicassette color crema e doppio vinile in edizione limitata (argento, marmo verde e nero e LP neri). I nuovi formati presentano audio rimasterizzato, tratto dalle ristampe di “Chasing The Sun”, disponibile per la prima volta in un’unica raccolta.

L’album include diversi brani storici degli Oasis, come “Acquiesce” (originariamente presente nel disco singolo di “Some Might Say”) e cantata da entrambi i fratelli Gallagher, “Half The World Away” (dal disco di “Whatever”), “Talk Tonight”, una straordinaria registrazione acustica solista di Noel, “Stay Young”, “Listen Up”, “Going Nowhere”, “Fade Away” e “Rockin’ Chair”. Canzoni che nessun altro, fratelli Gallagher esclusi, si sarebbe preso il lusso di definire b-sides.

The Masteplan, la tracklist

Tracklist:

1 Acquiesce (Remastered)

2 Underneath The Sky (Remastered)

3 Talk Tonight (Remastered)

4 Going Nowhere (Remastered)

5 Fade Away (Remastered)

6 The Swamp Song (Remastered)

7 I Am The Walrus – Live Glasgow Cathouse June ’94 (Remastered)

8 Listen Up (Remastered)

9 Rockin’ Chair (Remastered)

10 Half The World Away (Remastered)

11 (It’s Good) To Be Free (Remastered)

12 Stay Young (Remastered)

13 Headshrinker (Remastered)

14 The Masterplan (Remastered)

Qui disponibile il pre order e il pre save, qui il trailer dell’album