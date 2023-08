Sono oltre mille gli operai al lavoro per la messa a punto del concertone de La Notte della Taranta a Meplignano. Ecco tutte le info utili, dai parcheggi al piano sanitario.

Mentre sono in corso le prime prove sul palco che sabato 26 agosto 2023 ospita il concertone de La Notte della Taranta edizione XXVI, si definiscono anche i piani viabilità e salute per vivere in sicurezza il grande evento. La macchina organizzativa sta, infatti, lavorando a pieno ritmo per garantire i servizi utili agli utenti che parteciperanno alla manifestazione diretta dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Secondo i dati ufficiali, sono 1173 le persone impiegate tra tecnici, servizi produzione, sicurezza, facchinaggio, pulizie, palco, camerini, sartoria, trucco e parrucco, comunicazione, personale interno e viabilità.

La viabilità: come raggiungere la location del concertone

E partiamo proprio con il piano viabilità: per raggiungere la cittadina grica i pullman dovranno necessariamente accedere a Melpignano in direzione Sud entrando sulla statale 16 (nei pressi della zona industriale). Per evitare code o ingorghi sulla ss 16 i veicoli che arriveranno a Melpignano non si immetteranno direttamente nelle aree parcheggio ma faranno un breve percorso su una bretella della zona industriale.

Poiché l’unico accesso consentito è quello Sud, i pullman da Lecce in prossimità dello svincolo di Cursi dovranno effettuare una sorta di inversione di marcia per rientrare sulla statale 16. L’interdizione al traffico veicolare è prevista dalle ore 16 del 25 agosto. E per chi arriva dalla SS16, si dovranno utilizzare i parcheggi predisposti nella zona industriale per giungere all’area spettacolo solo attraverso via Salento e via dell’Annunziata.

La startup Parkforfun.com S.r.l. per l’occasione, ha adibito un parcheggio ad hoc nelle zone limitrofe dell’evento. Il parcheggio è facilmente prenotabile sul sito alla pagina dedicata a questo link. L’apertura del parcheggio è prevista per le ore 14:00 e il suo accesso è consentito da tre varchi. Di seguito le informazioni utili per una corretta viabilità e per limitare quanto possibile il traffico:

Varco SUD (apertura ore 14:00, chiusura ore 01:00)

Accesso al varco: Statale 16 Adriatica – uscita zona industriale presso Autosat

Varco NORD (apertura ore 14:00, chiusura ore 20:00)

Accesso al varco: Statale 16 Adriatica – uscita Melpignano zona industriale

Varco OVEST (apertura ore 14:00, chiusura ore 23:00)

Accesso al varco: Tangenziale Maglie

LEGGI ANCHE: — La Notte della Taranta 2023: il megapalco è una delle strutture più capaci al mondo

L’accesso dei mezzi pesanti (camper, caravan, bus, minibus) è consentito esclusivamente dal Varco Sud. Non sarà permesso l’accesso ai veicoli con rimorchio. Si raccomanda fortemente di arrivare alle aree parcheggio con largo anticipo preferibilmente entro le ore 18:30.

I servizi per le persone con disabilità

La macchina organizzativa ha previsto anche la presenza di persone con disabilità cui è stato destinato uno spazio ad hoc. Il parcheggio per persone con disabilità è stato individuato in un’area dedicata: via Salento e alcune vie limitrofe in prossimità del palco del concertone. L’area camper è stata, invece, collocata nei pressi del campo sportivo. Si accede attraverso la zona industriale.

Grazie alla partnership con la cooperativa L’Integrazione creatrice di AbilFesta, al concertone sarà possibile partecipare supportati da figure professionali qualificate che si prenderanno cura di accompagnare le persone con disabilità direttamente nel posto a loro assegnato: Operatori Socio Sanitari, educatori, psicologa. I servizi di AbilFesta saranno a La Notte della Taranta saranno:

Parcheggi riservati

Operatore presente nell’area concerto

Info Point e accoglienza

Bagni accessibili

Servizio di noleggio gratuito di sedie a rotelle

Assistenza da parte degli operatori durante l’evento

Per partecipare bisogna compilare il modulo https://forms.gle/u1QAdmxrRhqWiSsH8.

Il piano sanitario: tecnologia avanzata e 25 posti letto

9 ambulanze, 200 volontari della Croce Rossa Italiana, 8 sanitari tra medici e infermieri del 118: queste le risorse per far fronte alle emergenze urgenze. Volontari della CRI e personale sanitario sono pronti per assistere gli spettatori che parteciperanno alla 26ma edizione dell’evento e far fronte alle emergenze. Nell’area del “Campo Sanitario” di circa 400 mq sono disponibili 25 posti letto per le degenze e sono presenti due postazioni di assistenza di primo e secondo livello.

La tecnologia utilizzata in occasione del Concerto di Melpignano è avanzata, specifica il dr. Maurizio Scardia, responsabile del 118 della provincia di Lecce. Ci saranno defibrillatori, possibilità di effettuare elettrocardiogrammi con refertazione on line e la tecnologia utilizzata sarà in continuo collegamento con la centrale del 118. Infine, saranno 9 le ambulanze, tra quelle in dotazione al 118 e quelle della Croce Rossa, dislocate nei punti strategici dell’area concerto e sei le squadre itineranti presenti in mezzo al pubblico, munite di defibrillatori, pronte ad intervenire in caso di necessità.

Foto da Ufficio Stampa