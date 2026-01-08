Si è conclusa il 21 dicembre 2025 Note di Luce – Suoni per il tempo della meraviglia, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale E45

Quattro concerti gratuiti, una basilica paleocristiana e un’idea precisa di Natale: rallentare, ascoltare, meravigliarsi. Si è conclusa il 21 dicembre 2025 Note di Luce – Suoni per il tempo della meraviglia, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale E45 e ospitata nella suggestiva Basilica di San Vitale, nel cuore di Roma.

LEGGI ANCHE – Neve a Roma nel weekend? Aria fredda in arrivo, cosa dicono le previsioni

Dal giorno dell’Immacolata fino alla vigilia del solstizio d’inverno, il pubblico romano ha potuto attraversare un percorso sonoro che ha unito musica classica, repertori barocchi, suggestioni natalizie e scritture contemporanee, in un dialogo continuo tra spazio sacro e ascolto condiviso. Ad aprire la rassegna l’8 dicembre I Musici Gemelli, seguiti il 15 dicembre dal quartetto di flauti Alchimie Sonore. Il 20 dicembre è stata la volta dell’orchestra d’archi Musica del Vivo, diretta da Gilberto Bartoloni con la violinista solista Hinako Kawasaki, mentre il concerto conclusivo del 21 dicembre ha visto protagonista il direttore artistico Emanuele Stracchi in un recital solistico.

Ingresso libero, nessuna prenotazione e una partecipazione costante: Note di Luce ha confermato come la musica dal vivo, se proposta in luoghi di grande valore simbolico, possa diventare un’esperienza accessibile e profondamente coinvolgente per tutta la città.