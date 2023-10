Il cantautore Michele Bravi annuncia ‘odio’, singolo che anticipa il nuovo progetto di inediti al quale sta lavorando.

Nuova musica in arrivo per i fan di Michele Bravi, che annuncia più di una novità. Il cantautore, infatti, pubblica il singolo odio – sulle piattaforme digitali dal 27 ottobre, qui il preorder – traccia che anticipa il prossimo progetto discografico. A firmare il brano, la penna dello stesso Michele mentre la produzione è di Room9. Insieme siglano un midtempoche rappresenta la naturale evoluzione artistica di Bravi.

Anticipazione dell’album in arrivo, il nuovo singolo fotografa un rapporto disfunzionale in cui l’unico protagonista è la dipendenza dal corpo dell’altro. Così ne parla lo stesso Michele Bravi: “odio è il primo capitolo musicale del mio nuovo album. Una canzone sulla spietata dipendenza dal corpo dell’altro. La declinazione più ossessiva del racconto d’amore che nel disco troverà tutte le sue traduzioni”.

Dopo aver partecipato alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel cast del film di Saverio Costanzo Finalmente l’alba, nelle sale a dicembre, Michele è pronto a tornare anche sulla scena musicale.

In fondo, proprio nella nostra recente intervista, l’artista ci aveva anticipato che non avrebbe fatto vacanze: “sento veramente il bisogno di concretizzare gli appunti e le cose che ho a livello musicale. È arrivato quel momento e quindi, per me, quest’estate è dedicata completamente alla scrittura. Voglio proprio vivere un’estate immersiva su questo, sia perché così è ho una scusa per sfuggire dal caldo sia perché è arrivato il momento di farlo”.

