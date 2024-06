Dopo due date a San Siro nel 2022 e un concerto evento al Circo Massimo nel 2023, Max Pezzali debutta negli stadi con il suo primo tour. Un distillato Anni Novanta senza alcun segno di invecchiamento: il concerto.

Dopo il sold out della data zero di Trieste, è partito ufficialmente da Torino il primo tour negli stadi di Max Pezzali che farà poi tappa a Bologna (due date), Roma, Milano (tre date) e Messina prima di concludersi a Bari. Dopo aver riempito il Circo Massimo nel 2023, Pezzali si prende quello che – in una carriera ultraventennale – ancora gli mancava. E lo fa con Max Forever (Hits Only) uno show colorato, festoso e avvolgente. Un abbraccio che dagli Anni Novanta arriva ai giorni nostri senza mostrare una ruga, neanche l’ombra di un affaticamento.

“Dopo San Siro due anni fa e il CircoMax lo scorso anno, arrivare a un tour negli stadi è un’emozione che vale quadrupolo”, esordisce Pezzali incontrando la stampa. “È un’emozione immensa che forse riesco a gestire meglio oggi che se mi fosse successo venticinque anni fa. Allora sarei stato sovrastato invece, con il privilegio dell’età, riesco godere dell’emozione ma e insieme a gestirla”.

Per quanto riguarda la scaletta, l’artista quindi spiega: “Abbiamo cercato di fare il più possibile nella maniera migliore possibile, dando la precedenza a canzoni che da anni non abbiamo portato live. Direi che un classico di questa categoria di pezzi dimenticati è Ci sono anch’io, brano che fa parte della colonna sonora de Il Pianeta del Tesoro, film d’animazione della Disney. Ci siamo resi conto che quel brano aveva un pubblico molto affezionato e, quindi, è un po’ la new entry a vent’anni abbondanti dalla sua uscita”.

Ma non si tratta dell’unica sorpresa della setlist. “Abbiamo voluto sfruttare l’occasione fornita da Discoteche abbandonate, la mia ultima canzone e di fatto l’unica nuova del tour, per trasformare la situazione in una discoteca. Tornando alla scaletta, in questo senso, ci sono pezzi che riproponiamo in una versione diversa come Weekend, che negli anni era uscita come remix. A questo giro cerchiamo di regalare una versione meno scontata o conosciuta”.

“Per il resto – prosegue l’artista – il tentativo è quello di mettere d’accordo tutti… questo spiega una scaletta lunga ma molto divertente. Abbiamo cercato di costruire un tour diverso senza scontentare chi ha assistito ai live precedenti. Personalmente, ne sono soddisfatto perché mi sono reso conto che tutto viaggia bene e si arriva alla fine del concerto senza rendersene conto. Ne siamo contenti”.

Gli Anni Novanta, iconici ieri e oggi

Ma cosa rende intramontabili gli Anni Novanta? “Sono diventati un decennio infinito, un po’ come i Cinquanta sono rimasti quelli di Happy Days. Secondo me, sono diventati il decennio d’oro nell’immaginario, forse perché sono stati l’ultimo decennio del vecchio mondo e insieme il primo del nuovo”, osserva Max. “C’era la speranza del bello che poteva arrivare e la certezza del brutto che ti lasciavi alle spalle”.

“Ogni cosa, dalle serie tv alla musica, riporta a quella spensieratezza che non appartiene solo a chi era giovane allora. E forse questo è anche un po’ dovuto a una certa inconsapevolezza. Gli Anni Novanta sono stati un decennio in cui sembrava che tutto fosse destinato ad andare bene, si era ottimisti anche verso la rete. In sostanza, non si erano ancora visti gli aspetti negativi di quel mondo”.

“Anche chi aveva trent’anni allora li viveva positivamente, era un decennio che portava ottimismo. Certo, non fu solo questo, ovvio, ci furono le stragi di mafia ma si percepiva una sorta di ottimismo diffuso, non sempre giustificato ma che si viveva”. Parola di Max.

Max Forever (Hits Only): la scaletta di Torino, 19 giugno 2024

CLIP

INTRO

VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO

BELLA VERA

LA REGINA DEL CELEBRITÀ

LA REGOLA DELL’AMICO

IO CI SARÒ

COME DEVE ANDARE

ROTTA X CASA DI DIO

NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO /JOLLY BLU/ LA RADIO

SEI FANTASTICA

IL GRANDE INCUBO

CLIP

DISCOTECHE ABBANDONATE

SEI UN MITO

NELLA NOTTE (RMX)

WEEKEND (RMX)

LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

UNA CANZONE D’AMORE

COME MAI

NESSUN RIMPIANTO

ECCOTI

CI SONO ANCH’IO

LA DURA LEGGE DEL GOL

CLIP

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

GLI ANNI

GRAZIE MILLE (ACOUSTIC VERSION)

CLIP

NSOE / TIENI IL TEMPO

CON UN DECA

