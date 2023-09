Il 27 ottobre esce in tutto il mondo ‘Anime Parallele’, nuovo progetto discografico di Laura Pausini che arriva a cinque anni dal precedente disco di inediti.

È arrivata finalmente la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Laura Pausini ha, infatti, svelato titolo, copertina e data d’uscita nel nuovo disco di inediti. Sarà ‘Anime Parallele’ (‘Almas Paralelas’ nella versione spagnola) a segnare il ritorno dell’artista a cinque anni da ‘Fatti Sentire’ . L’album, disponibile in tutto il mondo, è atteso per venerdì 27 ottobre ma è già attivo il pre-order a questo link.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo”, ha commentato Pausini a mezzo social. “Soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!”.

Sempre sui suoi profili, Laura ha accompagnato i fan in un’attesa lunga un quinquennio svelando ora significato e natura di quello che si preannuncia come uno dei suoi più importanti progetti. ‘Anime Parallele’ vuole, infatti, celebrare l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro. Un vero e proprio concept album che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee. Nel quale si coltivano rispetto e amore.

E proprio a sottolineare la natura di condivisione del disco, Laura Pausini ha proposto una challenge social con cui personalizzare la cover di ‘Anime Parallele’ / ‘Almas Paralelas’. I fan sono stati chiamati ad immaginare e condividere la loro idea di copertina dell’album, partendo dal suo post con le strisce pedonali e aggiungendo gli stickers denominati LP2023ALBUM.

‘Anime Parallele’ / ‘Almas Paralelas’ esce nei seguenti formati:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

16 tracce (versione italiana e spagnola); CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

16 tracce (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

16 tracce con card autografata (versione italiana); VERSIONE DELUXE , special box che contiene: CD STANDARD versione italiana CD STANDARD versione spagnola CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra (sia in versione italiana sia versione spagnola) e 2 live.

, special box che contiene:

L’uscita dell’album anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che, dopo le anteprime a Venezia e Siviglia, prenderà il via in Italia proseguendo poi in Europa, America Latina e Stati Uniti. Questi gli appuntamenti della leg italiana:

8 e 9 Dicembre 2023 – Rimini , Stadium

, Stadium 12, 13 e 15 Dicembre 2023 – Roma , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 19 e 20 Dicembre 2023 – Mantova , Pala Unical

, Pala Unical 22 Dicembre 2023 – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 26 Dicembre 2023 – Eboli (sa) @pala Sele

(sa) @pala Sele 29 e 30 Dicembre 2023 – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 6 Gennaio 2024 – Padova , Arena Spettacoli Padovafiere

, Arena Spettacoli Padovafiere 9 Gennaio 2024 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 12 e 13 Gennaio 2024 – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 15 Gennaio 2024 – Bolzano , Sparkasse Arena

, Sparkasse Arena 17 e 18 Gennaio 2024 – Milano, Mediolanum Forum

Inoltre, a una settimana dall’inizio del suo tour Laura Pausini incontrerà gli iscritti al suo Fanclub Ufficiale (LAURA4U Laura Pausini Official Fan Club) durante uno speciale raduno il 2 Dicembre allo Stadium di Rimini. L’evento prende il titolo di LAUNATICI ispirato al singolo “Il primo passo sulla luna”.

