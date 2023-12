Si intitola ‘Qué Chimba de Vida’ il nuovo singolo di Karol G che annuncia anche il nuovo tour 2024 con cui farà tappa a Milano il 25 giugno. I dettagli.

L’artista reggaeton Karol G chiude l’anno con il lancio del nuovo singolo Qué Chimba de Vida accompagnato dal videoclip ufficiale. Un regalo ai fan che arriva dopo la vittoria ai Latin Grammy, dove ha ottenuto tre premi, incluso il Miglior Album dell’Anno per ‘Mañana Será Bonito’. Il nuovo brano, prodotto da MAG e Edgar Barriera, celebra ciò che è positivo nella vita, abbracciando anche le sfide che ci rendono più forti.

Karol G esprime, infatti, la necessità di ricordare il percorso che ha portato ognuno di noi fino a oggi, sottolineando che, nonostante le difficoltà, il prossimo anno sarà migliore. Ma il popolo dell’artista ha un altro motivo per festeggiare dal momento che è stato annunciato un imponente tour mondiale che la vedrà esibirsi negli stadi e nelle arene.

Prevista una sola data italiana, il 25 giugno 2024 al Mediolanum Forum di Milano. La prevendita esclusiva dei biglietti è attiva su MyLiveNation, mentre la vendita generale (TicketMaster, TiketOne, VivaTicket) apre il 15 dicembre alle ore 10.

Il 2023 di Karol G è stato nel segno di risultati straordinari, con oltre 80 miliardi di stream. Il quarto album in studio, ‘Mañana Será Bonito’, è stato il primo di un’artista femminile in lingua spagnola a debuttare al primo posto della BILLBOARD 200. Il singolo TQG, in collaborazione con Shakira, è stato un grande successo, raggiungendo la posizione #1 nella classifica singoli di Spotify a livello globale.

Inoltre, Karol G ha fatto la storia ad agosto come la prima artista latina ad essere la headliner del festival Lollapalooza a Chicago. E il tour $trip Love Tour del 2022, con oltre 80 spettacoli, è diventato il più redditizio mai realizzato da un’artista latina. L’incasso? 102,8 milioni di dollari e la vendita di 848 mila biglietti.

