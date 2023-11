‘Golden’ di Jung Kook conquista le classifiche mondiali. Nel frattempo, l’artista si dice non ancora pronto a un tour mondiale.

L’album Golden di Jung Kook è già da record. È entrato nella storia per essere l’album che ha venduto di più (oltre 2 milioni di copie) nella storia dell’Hanteo Chart, la più classifica che monitora le vendite degli artisti K-Pop a livello mondiale. L’album, inoltre, ha debuttato subito alla prima posizione della classifica album mondiale su Spotify.

Tutte le tracce si trovano nella classifica dei brani più ascoltati di Spotify, con ben otto brani che hanno debuttato addirittura nella Top10. Nelle prime 24 ore, infine, Jung Kook ha battuto il record sulla piattaforma per numero di stream per un artista solista K-pop.

Jung Kook, un tour mondiale?

Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sulla NBC, Jung Kook ha anche commentato la possibilità di un tour. «Ovvio che mi piacerebbe fare un tour mondiale da solista – ha detto a Fallon – ma non penso di avere abbastanza canzoni per farlo. Voglio quindi far uscire più canzoni. E quando sarò pronto potrò fare un tour in piena regola».

Come rivelato anche a Yoongi nell’ultimo episodio di Suchwita, il maknae dei BTS sta infatti pensando più a uno showcase, che avrà luogo a Seoul. Lo show – Jung Kook ‘Golden’ Live On Stage – è previsto il 20 novembre alla Jangchung Arena (Jung District).