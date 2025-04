Intervistato da Zane Lowe nel ‘The Zane Lowe Show’ su Apple Music 1, j-hope parla del militare e del ritorno dei BTS.

È andata in onda alle 19 del 29 aprile l’intervista di j-hope dei BTS con Zane Lowe per il The Zane Lowe Show su Apple Music 1. Tra i tanti argomenti trattati, j-hope ha raccontato del suo servizio militare, delle recenti collaborazioni (tra cui quella con Pharrell Williams) e di cosa dobbiamo aspettarci prossimamente dai BTS.

Alla domanda specifica di Zane Lowe su cosa riserverà il futuro ai BTS, j-hope ha risposto che aspetta di creare nuova musica con i suoi compagni di avventura. «Quando abbiamo iniziato a uscire con i progetti solisti – commenta – abbiamo iniziato a pensare più ad altre storie e musiche da poter creare. Credo che abbiamo trovato un modo più sano per farlo. Alla fine, ognuno di noi ha la sua identità unica e abbiamo avuto modo di realizzarla ed esprimerla. Vogliamo riunirci di nuovo dopo che ognuno lo ha fatto per conto proprio. C’è sicuramente qualcosa da imparare da tutto ciò. E ci sarà sicuramente maggiore sinergia quando ci riuniremo. Forse ci sarà qualcosa di nuovo di cui parlare».

«Abbiamo parlato molto dall’inizio dei nostri progetti solisti. – continua – Credo che, con il tempo, ognuno di noi abbia affinato la propria identità lavorando a una musica più personale. La cosa divertente per me è quando le nostro identità, che si sono formate in varie modi, si riuniranno ancora nei BTS: sono curioso di vedere come sarà. Quindi non vedo l’ora che sia giugno, quando ogni membro avrà completato il servizio militare. Ci riuniremo e parleremo di cosa potranno fare i BTS in futuro. Credo che ci sarà tantissima energia. E comunque, con il tour, ho capito che quando i BTS si riuniranno e si esibiranno di nuovo insieme la reazione sarà incredibile».

Matt Martin.

Matt Martin.

j-hope e la collaborazione con Pharrell Williams

Intanto j-hope sta lavorando alla propria musica e non mancano grandi collaborazioni, tra cui quella con Pharrell. «Lo seguo da quando ero un ragazzo. – dice a Zane Lowe – Ascoltavo Drop It Like It’s Hot e altre canzoni dei N.E.R.D. continuamente. Hanno cambiato le carte in tavola. Quindi per me lavorare con lui è stato speciale. Gli altri membri dei BTS parlano sempre di quanto lo rispettano, erano molto emozionati anche loro. Mi hanno detto Deve essere stato proprio divertente o Com’è stato?. Lavorare con Pharrell è stato un viaggio incredibile».

Infine, sul servizio militare, j-hope ha commentato: «Per i giovani in Corea del Sud è naturale assumersi questa responsabilità. È stata una parte importante della vita sia di j-hope che di Jung Ho-seok. Sono un orgoglioso cittadino sud-coreano. Amo il mio paese. Ci sono cose che amo qui e ho sempre saputo che per me avrebbe significato tantissimo. È stata un’esperienza diversa, da cui ho imparato cose nuove: ho sempre pensato questo. E, in verità, ho imparato a vivere una vita diversa. Ho incontrato persone che hanno percorsi diverso dal mio e ricevuto tantissima energia. […] Alla fine, la cosa più importante che ho capito è quanto importante e quanto significativo sia il lavoro fatto in tutti questi anni. Anche se stavo facendo il militare, c’era questa parte di me che non ha mai abbandonato l’amore per la musica».