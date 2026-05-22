Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena per l’unica data italiana del suo tour: il 18 luglio l’artista francese per il Gran Finale del Festival, porterà dal vivo uno speciale spettacolo immersivo di musica elettronica, tecnologia e sperimentazione audiovisiva, tra laser monumentali, mapping architetturale, schermi giganti, realtà virtuale, audio tridimensionale e visual generativi.

Compositore, performer e produttore visionario, Jarre continua da decenni a reiventare il rapporto tra suono, immagine e performance dal vivo. Rinomato a livello mondiale per le sue produzioni colossali e le performance storiche in luoghi iconici come la Torre Eiffel, Notre-Dame, le Piramidi d’Egitto, il deserto del Sahara e Piazza Tiananmen, porta ora il suo universo sonoro nel cuore di Piazza Roma per trasformare lo spazio urbano in uno spettacolo-totale dove musica, luci, immagini e architettura si fondono in un’unica dimensione sensoriale e collettiva dando vita a un’esperienza memorabile.

Pensati per dialogare ogni volta con il luogo che li ospita, i suoi concerti trasformano l’intero ambiente in una spettacolare macchina sincronizzata capace di integrare simultaneamente synth, sequenze, percussioni elettroniche ed effetti audiovisivi. Dai grandi eventi outdoor ai club e alle arene internazionali, l’artista francese ha ridefinito negli anni il concetto stesso di spettacolo dal vivo mantenendo intatta la sua spinta verso l’innovazione e la ricerca di strumenti capaci di rendere “visibile” la musica elettronica.

L’arpa laser di Jarre

Ne è un esempio l’arpa laser, che ha reso famosa in tutto il mondo già dal 1981 e oggi diventata il suo simbolo: raggi laser verdi proiettati nello spazio vengono interrotti fisicamente dalle sue mani, e ogni “taglio” del laser attiva note o trigger MIDI facendo in modo che il pubblico percepisca fisicamente la performance. Il concerto del Jazz Open Modena arriva nel pieno delle celebrazioni per i 50 anni di Oxygène, l’album del 1976 che ha rivoluzionato l’elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pioneristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo. Un’opera seminale che continua ancora oggi a influenzare creativi, producer e performer di diverse generazioni. A mezzo secolo dalla sua uscita, Oxygène non è solo un anniversario celebrativo, ma il simbolo di una ricerca artistica ancora proiettata verso il futuro: dai sintetizzatori modulari analogici all’audio immersivo a 360 gradi, dalle più recenti sperimentazioni con l’intelligenza artificiale, ai concerti in VR con avatar digitali, fino alle performance simultanee fisiche e digitali.

Il concerto “Welcome to the Other Side”, realizzato nella Notre-Dame virtuale durante la pandemia, è uno degli esempi più estremi: Jarre suonava realmente in studio, mentre il suo avatar performava in una cattedrale digitale davanti a spettatori-avatar collegati da tutto il mondo.Tra i primi artisti a esplorare le potenzialità dell’AI generativa, sia in ambito sonoro che visivo, l’artista francese porta avanti una visione precisa, secondo cui la tecnologia non sostituisce la creatività umana, ma ne espande e ne potenzia le possibilità, da qui la sua definizione dell’AI come “Augmented Imagination”.“L’AI sta raccogliendo il passato e riconoscendo gli stili, ma sono certo che genererà anche nuovo hip hop, nuovo metal, nuova techno — nuovi generi e nuove forme artistiche. Ed è qualcosa di molto entusiasmante.” Ciononostante secondo l’artistal’AI è uno strumento aggiuntivo, parte di una lunga evoluzione tecnologica nella musica, ma non può sostituire l’estro umano. “L’AI sarà uno strumento straordinario, ma la musica riguarda ancora ciò che si può creare nel mondo occidentale con 12 note. Ciò che rende unici Rosalia, Miles Davis o Billie Eilish è il fatto che la musica sia un’estensione della loro personalità e unicità – e questa specificità non può essere sostituita dall’AI.”

Il tour europeo

Il tour europeo di Jean-Michel Jarre arriverà in alcuni degli appuntamenti più significativi della scena musicale internazionale, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’artista nella cultura live contemporanea. L’unica data italiana a Jazz Open Modena del 18 luglio, sarà preceduta dal debutto del tour a Ibiza il 5 luglio, in occasione del cinquantesimo anniversario dello storico club Amnesia. Il tour live proseguirà poi con una performance speciale all’Amsterdam Dance Event 2026 (ADE), uno degli eventi di riferimento della musica elettronica mondiale, che per il suo 30° anniversario ha scelto Jarre come ospite d’onore per aprire la serata inaugurale all’ AFAS Live il 21 ottobre. L’8 ottobre 2026 inoltre, uscirà il suo nuovo libro Machines by Jean-Michel Jarre: A History of ElectronicMusic pubblicato da Thames & Hudson, che ripercorre l’evoluzione del suono elettronico attraverso gli strumenti che ne hanno segnato la storia.

Costruito attorno alla sua collezione personale di oltre 80 strumenti musicali e arricchito dai contributi di personaggi illustri della scena elettronica internazionale, il volume attraversa più di un secolo di innovazione tra synth leggendari, strumenti rari e tecnologie che hanno contribuito a plasmare nuovi immaginari sonori e interi movimenti musicali. Machines: A History of ElectronicMusic si preannuncia come il manuale della musica elettronica, destinato a diventare un testo di riferimento indispensabile per ogni studio di registrazione o artista del settore.Il Gran Finale del 18 luglio con Jarre sarà preceduto da tanti altri straordinari appuntamenti di Jazz OpenModenache dal 13 al 18 luglio, trasformerà la città emiliana in un palco a cielo aperto conle esibizioni diDiana Krall e Gregory Porter (13 luglio), Moby (14 luglio),Parov Stelar e Meute (15luglio),Jamie CullumeJoss Stone (16luglio), Luca Carboni (17 luglio).

Jean Michel Jarre, biografia

Nato a Lione il 24 agosto 1948, Artista eclettico, innamorato del futuro e dell’ambiente, Jean-Michel Jarre, è un instancabile innovatore. Il suo catalogo conta oggi 22 album in studio che hanno superato 85 milioni di copie vendute nel mondo e gli hanno fatto vincere numerosi premi e riconoscimenti. Spesso considerato il “Godfather of Electronic Music”, non solo ha gettato le basi del genere attraverso le sue creazioni e produzioni, ma ha anche studiato al Groupe de Recherches Musicales con Pierre Schaeffer, il leggendario fondatore della Musique Concrète.

La sua carriera internazionale esplode nel 1976 con l’album Oxygène, considerato una pietra miliare della musica elettronica, seguito da lavori iconici come Équinoxe (1978), Magnetic Fields (1981) e Rendez-Vous (1986). Nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali per il suo contributo artistico e culturale. Comandante della Legion d’Onore e ambasciatore dell’UNESCO per l’educazione, la scienza e la cultura, Jean-Michel Jarre è anche da sempre un convinto sostenitore della tutela del pianeta e dell’ambiente. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, la Stephen Hawking Medal per il suo contributo alla divulgazione scientifica.Nell’arco della sua incredibile carriera Jarre ha lasciato un segno indelebile esibendosi davanti a milioni di spettatori in maestosi concerti-evento in alcuni dei luoghi più iconici di tutto il pianeta e in siti patrimonio UNESCO, trasformandoli in vere e proprie tele per la sua musica e per i suoi messaggi ambientali, dalle Grandi Piramidi d’Egitto al Deserto del Sahara, da Piazza Tienanmen alla Torre Eiffel e alla Galleria degli Specchi del Palazzo di Versailles. L’artista francese continua a registrare sold out in arene e stadi di tutto il mondo e si esibisce nei più importanti festival internazionali, tra cui Coachella. Nel 2021 presenta “Welcome To The Other Side”, un rivoluzionario livestream ambientato in una Notre-Dame virtuale a Parigi, seguito da oltre 75 milioni di spettatori nel mondo. Il suo spirito innovativo è proseguito con “Versailles 400”, concerto realizzato nella Hall of Mirrors della Reggia di Versailles, e con “Bridge From The Future”, il grande show live che ha inaugurato lo Starmus Festival 2024 a Bratislava davanti a oltre 120.000 persone. Tra le attività più recenti, ha partecipato per la prima volta alla quarantesima edizione delle Les Francofolies de La Rochelle ed è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024 allo Stade de France davanti a oltre 80.000 spettatori.