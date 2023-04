Esce Agua, disco d’inediti del gruppo cileno e del cantautore toscano. Realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago contiene tredici brani a tutela della difesa dell’ambiente.

Realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago, Agua è il disco d’inediti del gruppo cileno Inti-Illimani e del cantautore toscano Giulio Wilson. Futuro sostenibile e nuove responsabilità dell’uomo s’incontrano in tredici brani a tutela della difesa dell’ambiente fra i quali Querer, secondo singolo estratto dall’album.

Durante il lockdown in tutto il mondo, muore Luis Sepúlveda.

Giulio Wilson invia un messaggio di vicinanza a Jorge Coulón Larrañaga, fondatore degli Inti-Illimani, che risponde: “Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai”. Inizia così la loro storia di amicizia, in un giorno che non è stato come gli altri, in un tempo lento, di vita in casa e con il mondo fuori, fermo, in attesa della primavera. Da quel giorno Giulio non ha mai smesso di sentire i musicisti cileni, compagni d’arte e amici nella vita.

E la primavera artistica arriva ora con Agua. Inizia così il suo viaggio da Santiago del Chile nel 2020 il disco di inediti che sancisce amicizia e intesa artistica tra gli INTI-ILLIMANI e GIULIO WILSON – in uscita il 28 aprile per The Saifam Group (anche co-editore del progetto) in tutti i digital store. Il singolo di lancio dell’album è appunto Querer, disponibile anche su Youtube con il videoclip ufficiale, girato tra le montagne della cordigliera delle Ande. Querer ha un titolo dal significato ampio: in spagnolo significa “amarsi”. Il brano lancia un messaggio solidale, positivo, costruttivo, evidenziato dal ritornello di speranza, che spiega come l’uomo possa ancora intraprendere la strada giusta per un futuro migliore ed è stato appositamente realizzato da Giulio Wilson con sonorità compatibili con la scrittura degli Inti-Illimani.

AGUA contiene tredici tracce cantate in italiano e in spagnolo, nate tra il 2020 il 2022 e scritte dal cantautore toscano Giulio Wilson, nel disco realizzato tra Firenze in una fase compositiva pre-incisione e registrato a Santiago del Chile. I temi preponderanti dell’album sono le nuove responsabilità dell’uomo di fronte a scelte ambientali radicali e necessarie, oggi inevitabili, senza moralismi ma buoni esempi.

AGUA è una proposta artistica inedita, coordinata dal discografico Paolo Maiorino, di due mondi solo apparentemente lontani e diversi tra loro, dove le sonorità tradizionali e ricche della musica andina abbracciano suoni e parole del cantautorato alternativo italiano, tanto da coniugare un nuovo stile – certamente inedito in termini musicali e di contenuti – per il gruppo cileno, tra i più conosciuti al mondo. Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson si incontrano, si trovano e cantano, infatti, le problematiche dell’attualità (dagli sconvolgenti cambiamenti climatici al recupero dei valori umani) senza toni nostalgici ma di speranza, per trovare e scegliere strade diverse per il bene del mondo: modi e forme di solidarietà per il progresso sociale e la salvaguardia ambientale, per recuperare la misura delle cose.

Con la produzione artistica di César Jarra e Valter Sacripanti – la musica degli Inti, da sempre espressione della collettività e veicolo di messaggi impegnati, si fa sostenibile insieme a Wilson, al servizio della tutela dell’ambiente e dei rapporti interpersonali; e non manca l’impegno sociale del passato del gruppo cileno (come si nota nella canzone Revuelta), ma in un contesto più ampio e legato alla dimensione dell’uomo nel rispetto del suo tempo e della società che lo circonda. La loro arte vuole contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una coscienza ambientale in senso ampio, parlando a tutte le generazioni.

AGUA è un album di pura “concezione artigiana”, con gli strumenti tipici della musica andina a far colore – come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano – e con la chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson; non sono contemplati suoni elettronici, plug-in, effetti computeristici. L’idea della realizzazione di un disco insieme nasce già in quel 2020, “messa in stand-by” poi dagli anni di pandemia e dalle proteste di piazza in Cile. Agua è il risultato di un connubio artistico tra due mondi musicali solo geograficamente lontani tra loro. Jorge Coulón e Giulio Wilson si sono incontrati, piaciuti ed entrati subito in sintonia.

Così Paolo Maiorino, a proposito del progetto: “Sin dai nostri primi discorsi sul progetto comune in interminabili call col Cile, siamo stati tutti animati da un sentimento che ci ha accomunati: la passione. Questo disco, le nuove composizioni, le date del tour italiano che anticipano quelle europee e americane testimoniano un lavoro serio, sano e costruttivo. Le distanze si sono accorciate, la condivisione totale. Agua è un sogno divenuto realtà e rappresenta una bella novità“

Hanno collaborato al progetto Davide Pieralisi (chitarre acustica, classica, elettrica e ukulele nei brani Vale la pena, Agua, Occhi/Ojos); Juan Flores (Caja in Humedales e in Mi otro yo); Mauricio Campos (tres cubano in Somos); Magdalena Pacheco (Bodhran y pandero in Revuelta); Cristian Pratofiorito (pianoforte su Occhi/Ojos); Roberto Bassi (pianoforte su Chile es un camino); Valter Sacripanti (batteria e shaker su Sostenibile, shaker e bombo aggiuntivo e tom su Querer, Agua, Vale la pena, Ojos e Mi otro yo).

Il disco AGUA sarà presentato dal vivo nei seguenti appuntamenti instore organizzati da laFeltrinelli:

– 28 aprile a ROMA alle ore 20:30 presso laFeltrinelli in Via Appia Nuova, 427 (presentazione e firmacopie con live a seguire);

– 3 maggio a MILANO alle ore 18:30 presso laFeltrinelli in P.zza Duomo (presentazione e firmacopie con live a seguire);

– 5 maggio a TORINO alle ore 18:00 presso laFeltrinelli in P.zza C.L.N. 251, Oratorio San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5 (presentazione e firmacopie con live a seguire);

– 6 maggio a FIRENZE alle ore 18:00 presso laFeltrinelli Red in P.zza della Repubblica, 26/29R (presentazione e firmacopie con live a seguire);

– 8 maggio a BOLOGNA alle ore 18:00 presso laFeltrinelli in P.zza Ravegnana, 1 in Galleria Acquaderni (presentazione con firmacopie)

– 21 maggio a PADOVA alle ore 17:00 presso laFeltrinelli in Via S. Francesco, 7 (firmacopie).

AGUA WORLD TOUR

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson suoneranno di nuovo insieme per AGUA WORLD TOUR 2023: un anno fa il successo del Vale la pena tour, che li ha visti suonare nei teatri italiani a supporto delle attività di Amnesty International Italia per la campagna di sensibilizzazione a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti, ora il gruppo cileno e il cantautore toscano calcheranno i palchi di mezzo mondo per la presentazione dal vivo di AGUA. Prodotto da IMARTS, il tour arriverà in Italia dal 12 al 26 maggio, dopo le date zero del 10 e 11 maggio al Teatro Molière di Bruxelles:

venerdì 12 maggio, ai Giardini Luzzati di Genova;

sabato 13 maggio, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma;

domenica 14 maggio, al Teatro La Fenice di Senigallia;

mercoledì 17 maggio, al Teatro Colosseo di Torino;

giovedì 18 maggio, al Teatro Duse di Bologna;

venerdì 19 maggio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano;

sabato 20 maggio, al Gran Padano Theatre di Mantova;

domenica 21 maggio, al GranTeatro Geox di Padova;

lunedì 22 maggio, al Tuscany Hall di Firenze;

mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, al Teatro Bolivar di Napoli;

venerdì 26 maggio a San Giovanni a Piro (SA) per la rassegna Itinerari Mediterranei.

Il tour proseguirà poi domenica 28 maggio a Madrid (Sala Chango); martedì 30 maggio a Barcellona (Sala Bikini) e venerdì 2 giugno a Ginevra.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei botteghini dei teatri.

Parte degli incassi del progetto sarà destinata alla piantagione di alberi nella foresta amazzonica.

AGUA tracklist dell’album

1. Querer

2. Lluvia

3. Somos

4. Agua

5. Humedales

6. Vale la pena

7. Sostenibile

8. Chile es un camino

9. Occhi feat. Ana Belén

10. Raiz

11. Mi otro yo

12. Los ojos de la piel

13. Revuelta