A maggio torneremo all’Arena di Verona per tre date imperdibili del nostro show TUTTI PER UNO!

🌟 L’appuntamento è per il 9, 11 e 12 maggio 2024.



🎟️ Le prevendite dei biglietti sono aperte dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 15 dicembre, per gli iscritti al fanclub. pic.twitter.com/azM6E7tzIm